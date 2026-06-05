Fed示警美國經濟有隱憂 物價面臨上漲壓力

聯準會（Fed）3日公布的褐皮書報告顯示，美國經濟受人工智慧（AI）投資熱潮支撐，仍呈現溫和成長，近幾周美國就業整體而言保持穩定，但同時面臨伊朗戰事導致物價上漲的壓力，對中低收入族群的衝擊尤其大。

這份由Fed轄下12家地區聯邦準備銀行彙整的經濟報告指出，有10個轄區的經濟活動以輕微至溫和速度成長，但受伊朗戰事相關能源成本影響，多數地區在4月下旬至5月下旬的通膨壓力升溫，「且已波及航運、包裝、食品雜貨和肥料等產業」。

報告指出：「整體而言，信用卡使用率上升、零售門市來客數減少，且對必需品的需求轉強。」這些訊號對於長期仰賴消費支撐的美國經濟而言，無疑是令人憂心的警訊。

伊朗戰爭爆發後，能源價格大幅上漲，引發市場對通膨居高不下的疑慮，也促使愈來愈多決策者主張保留包括進一步緊縮貨幣政策在內的所有選項。不過，許多官員仍認為當前利率水準適當。

報告顯示，雖然經濟面對成本上升依然保持韌性，但企業對消費者信心惡化感到憂心。根據褐皮書內容：「企業對未來六個月的預期顯示，經濟成長展望總體變化不大，但不確定因素增多以及消費者支出走弱的跡象，動搖了企業的信心。」

整體就業市場方面，多數轄區仍描述為「低招聘、低裁員」狀態，顯示企業招聘仍保持謹慎，而在Fed多個轄區中，以製造業的招聘最強勁，主要是受到國防相關活動和資料中心需求成長的支撐。

美國勞工部4日公布，上周首度申領失業補助金人數增加1.3萬人，達到22.5萬人，高於彭博預估的21.5萬人，也是2月以來最多，可能是因為當周適逢陣亡將士紀念日連假，申請狀況波動較大。

Consumer Edge研究與市場情報部門資深副總裁岡瑟說：「目前為止，消費者並未顯著縮減開支，但行為模式已明顯改變。他們開始優先採購必需品，講求性價比，並減少非必要開支。」 「未來油價將是關鍵。若油價在整個夏季和開學季期間持續居高不下，可能會開始對非必要性支出造成更大的壓力。」

分析師和專家則警告，即使美伊戰爭很快結束，考慮到能源基礎建設和全球供應鏈已遭破壞，油價仍將在下半年持續偏高。