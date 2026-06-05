全球高淨值人士財富擴增 2025年總額攀升8.7%達98.3兆美元

受惠於強勁的市場行情和人工智慧（AI）投資熱潮，全球的富豪去年不僅更有錢，人數成長幅度也創下五年來之最，其中北美和亞太地區富豪的財富膨脹了10.5%，成長最快。

凱捷研究院（CRI）發布全球財富年度報告指出，截至去年底，可投資資產達100萬美元以上的「高淨值人士」（HNWI），財富總額增加8.7%，達到98.3兆美元，其中以北美和亞太地區成長最為顯著。這個數字幾乎相當於全球GDP大半。世界銀行數據顯示，全球2024年GDP達111兆美元。

參與撰寫報告的貝萊德美國財富顧問事業策略客戶主管墨菲（Jared Murphy）說：「全球100兆美元的財富資產是一個大得驚人的數字，坦白說，也是一個巨大的商機。」

符合標準的富人也更多了，去年增加近200萬人或8%，達到2,530萬人。而這些財富依然集中在所謂「超富」階級手中，這類身價超過3,000萬美元的「超高淨值人士」，總數達到25萬人，是歷來新高。

凱捷金融服務策略事業部執行長拉馬克里希南說：「這波成長相當廣泛，但主要是由AI價值提升所帶動。」

根據凱捷的報告，美國在2025年創造的百萬富翁人數居全球之冠，新增73萬6,000人，總數達870萬人，他們的財富較一年前成長10%。

但以地區來看，成長最快的是亞太地區，在南韓、中國大陸、香港、日本領軍下，財富成長10.5%，超越北美。半導體需求激增，帶動亞洲股市大漲，可謂居功厥偉。此區的富人人口增加9.4%，日本和中國大陸分別新增43.6萬和15.4萬名百萬富豪，領先群倫。

相形之下，中東高淨值人士數量不增反減1.4%，部分歸因於油價下跌和區域衝突。調查數據是在美國、以色列和伊朗發生衝突前收集的，美伊戰事勢必進一步重創當地經濟。

全球今年創造的財富可望加速攀高。SpaceX即將辦理首次公開發行股票（IPO），預料將造就一批新晉的百萬和億萬富豪，馬斯克更幾乎篤定成為全球首位個人淨值達1兆美元的首富。隨著 Anthropic和OpenAI競相上市，全球富人很快就能將這些科技巨人納入投資組合。

截至今年1月，全球高淨值人士的投資組合中，股票占了四分之一，比前年增加，配置在大宗商品、加密貨幣、避險基金和私募股權等另類標的的比率則下滑，不過受訪的富人三人中有兩人計劃提高對私募股權的曝險。