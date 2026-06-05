聽新聞
0:00 / 0:00

全球高淨值人士財富擴增 2025年總額攀升8.7%達98.3兆美元

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
受惠於強勁的市場行情和人工智慧（AI）投資熱潮，全球的富豪去年不僅更有錢，人數成長幅度也創下五年來之最。路透
受惠於強勁的市場行情和人工智慧（AI）投資熱潮，全球的富豪去年不僅更有錢，人數成長幅度也創下五年來之最。路透

受惠於強勁的市場行情和人工智慧（AI）投資熱潮，全球的富豪去年不僅更有錢，人數成長幅度也創下五年來之最，其中北美和亞太地區富豪的財富膨脹了10.5%，成長最快。

凱捷研究院（CRI）發布全球財富年度報告指出，截至去年底，可投資資產達100萬美元以上的「高淨值人士」（HNWI），財富總額增加8.7%，達到98.3兆美元，其中以北美和亞太地區成長最為顯著。這個數字幾乎相當於全球GDP大半。世界銀行數據顯示，全球2024年GDP達111兆美元。

參與撰寫報告的貝萊德美國財富顧問事業策略客戶主管墨菲（Jared Murphy）說：「全球100兆美元的財富資產是一個大得驚人的數字，坦白說，也是一個巨大的商機。」

符合標準的富人也更多了，去年增加近200萬人或8%，達到2,530萬人。而這些財富依然集中在所謂「超富」階級手中，這類身價超過3,000萬美元的「超高淨值人士」，總數達到25萬人，是歷來新高。

凱捷金融服務策略事業部執行長拉馬克里希南說：「這波成長相當廣泛，但主要是由AI價值提升所帶動。」

根據凱捷的報告，美國在2025年創造的百萬富翁人數居全球之冠，新增73萬6,000人，總數達870萬人，他們的財富較一年前成長10%。

但以地區來看，成長最快的是亞太地區，在南韓、中國大陸、香港、日本領軍下，財富成長10.5%，超越北美。半導體需求激增，帶動亞洲股市大漲，可謂居功厥偉。此區的富人人口增加9.4%，日本和中國大陸分別新增43.6萬和15.4萬名百萬富豪，領先群倫。

相形之下，中東高淨值人士數量不增反減1.4%，部分歸因於油價下跌和區域衝突。調查數據是在美國、以色列和伊朗發生衝突前收集的，美伊戰事勢必進一步重創當地經濟。

全球今年創造的財富可望加速攀高。SpaceX即將辦理首次公開發行股票（IPO），預料將造就一批新晉的百萬和億萬富豪，馬斯克更幾乎篤定成為全球首位個人淨值達1兆美元的首富。隨著 Anthropic和OpenAI競相上市，全球富人很快就能將這些科技巨人納入投資組合。

截至今年1月，全球高淨值人士的投資組合中，股票占了四分之一，比前年增加，配置在大宗商品、加密貨幣、避險基金和私募股權等另類標的的比率則下滑，不過受訪的富人三人中有兩人計劃提高對私募股權的曝險。

世界銀行 美國 亞太

延伸閱讀

南韓5月出口激增五成 衝上877億美元 締造連12紅

AI時代尚處初升段！外媒點名「4檔晶片股」必買：散戶暴富標的

億萬富豪投資人達里歐：AI泡沫破滅 將在兌現投資收益之時

OECD：中東衝突效應 全球經濟成長放緩

相關新聞

SpaceX搶走資金 拖累科技七雄、比特幣走勢？

SpaceX準備進行史上規模最大的股票首次公開發行（IPO），外界憂慮可能會從其他資產吸走資金。跡象顯示，這種情況或許已經發生，科技七雄過去一個月股價表現不及大盤、比特幣價格也一路重挫。

Fed示警美國經濟有隱憂 物價面臨上漲壓力

聯準會（Fed）3日公布的褐皮書報告顯示，美國經濟受人工智慧（AI）投資熱潮支撐，仍呈現溫和成長，近幾周美國就業整體而言保持穩定，但同時面臨伊朗戰事導致物價上漲的壓力，對中低收入族群的衝擊尤其大。

先鋒旗下ETF VOO規模突破1兆美元

先鋒集團（Vanguard）旗下追蹤標普500指數的ETF，2日成為全球第一檔資產突破1兆美元的ETF。這檔代號VOO的ETF達到這個里程碑，反映投資人看好美股大盤的熱情不減，且中意Vanguard較低的管理費。

AI效應 韓企將賺贏日商

人工智慧（AI）熱潮使南韓股市成為鄰近國家的羨慕對象，預料也將帶動南韓上市公司今年的整體獲利超越日本企業，是2008年來首見。

歐盟強攻科技鏈 降低對美國和亞洲的依賴

歐盟執委會3日提議一套大規模計畫，旨在擴充區內科技供應鏈，並在半導體、人工智慧（AI）和雲端運算方面提升自給自足能力，降低對美國和亞洲供應商的依賴。

博通財報財測不夠驚豔 股價挫

博通2日公布上季營收與本季營收預測都優於預期，但全年展望未讓市場驚豔，加上上季AI半導體訂單金額超過300億美元，實際出貨僅108億美元，仍有眾多訂單未出貨，暗示大型AI訂單認列時程高度不確定，都讓市場不放心。博通4日股價早盤重挫逾15%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。