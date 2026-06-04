快訊

才出道6天！「宇宙啦啦隊」女團成員被爆捲不倫師生戀 宣布暫時退團

聽新聞
0:00 / 0:00

蘋果App Store生態系去年產值創高 AI功能吸金效應強

中央社／ 台北4日電
蘋果公司（Apple）。(路透)
蘋果公司（Apple）。(路透)

蘋果公司（Apple）今天宣布，根據Analysis Group經濟學家發布的一項最新研究，2025年全球App Store生態系促成超過1.4兆美元（約新台幣44.1兆元）的開發者營收與銷售額，寫下歷史新高。

蘋果在官網發布新聞稿說明，自2019年以來，AppStore生態系規模已成長至近3倍。2025年商店頁面前100大App中，超過40款具備針對消費者的人工智慧（AI）功能；這些App的營收成長幅度也高於其他前100大App。

App Store每週平均使用者人數超過8.5億，遍及175個國家與地區，有助於開發者拓展業務，觸及全球各地的新顧客。

蘋果指出，在App Store上，AI正逐漸成為App體驗不可或缺的一部分。從運用裝置端智慧提供個人化建議的健康與健身App，到具備AI創作功能的照片與影片編輯App，以及運用強大雲端AI模型自動完成複雜任務的生產力工具，AI與日常App的整合正為開發者創造新機會。

蘋果 Apple 生態

延伸閱讀

追世足就靠這款App！Apple Sports最愛球隊戰況、即時比分一手掌握

「全球跑步日」戴Apple Watch陪跑解鎖限定獎章 Fitness+助攻跑者訓練

千問App開放第三方AI代理 肯德基、瑞幸等將成首批接入品牌

新創 Tokenz 完成10億日圓 A 輪融資 以 MoR 打開數位支付

相關新聞

美股早盤／AI交易熄火…費半挫、博通遭外資降評 股價瀉15%

博通財報未能驚艷市場，並遭麥格理降評，投資人開始憂慮科技股是否衝過頭了，美股4日早盤四大指數漲跌互見。

SpaceX搶走資金 拖累科技七雄、比特幣走勢？

SpaceX準備進行史上規模最大的股票首次公開發行（IPO），外界憂慮可能會從其他資產吸走資金。跡象顯示，這種情況或許已經發生，科技七雄過去一個月股價表現不及大盤、比特幣價格也一路重挫。

黃仁勳明訪韓4天 傳LG豪買1萬顆輝達GPU訓練AI模型

韓國「每日經濟新聞」（Maeil Business Newspaper）今天引述未具名產業消息人士報導，韓國樂金集團（L...

新冠爆發前股市警訊再現！策略師：資金恐撤出科技股、轉進硬資產

前雷曼兄弟交易員麥唐諾警告，美國科技股已閃現過熱警訊，彷彿2020年新冠肺炎疫情襲美前人人遁入科技股避風頭的情景，接下來資金可能浩浩蕩蕩輪動到其他資產。

蘋果App Store生態系去年產值創高 AI功能吸金效應強

蘋果公司（Apple）今天宣布，根據Analysis Group經濟學家發布的一項最新研究，2025年全球App Sto...

中國大陸低價競爭衝擊 晶片商安森美捷克廠將裁300員工

美國晶片製造商安森美近期宣布，將裁減其位在捷克羅茲諾夫廠區約200至300名員工，主要為碳化矽晶圓製造部門人員。捷媒分析...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。