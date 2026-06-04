蘋果App Store生態系去年產值創高 AI功能吸金效應強

蘋果公司（Apple）今天宣布，根據Analysis Group經濟學家發布的一項最新研究，2025年全球App Store生態系促成超過1.4兆美元（約新台幣44.1兆元）的開發者營收與銷售額，寫下歷史新高。

蘋果在官網發布新聞稿說明，自2019年以來，AppStore生態系規模已成長至近3倍。2025年商店頁面前100大App中，超過40款具備針對消費者的人工智慧（AI）功能；這些App的營收成長幅度也高於其他前100大App。

App Store每週平均使用者人數超過8.5億，遍及175個國家與地區，有助於開發者拓展業務，觸及全球各地的新顧客。

蘋果指出，在App Store上，AI正逐漸成為App體驗不可或缺的一部分。從運用裝置端智慧提供個人化建議的健康與健身App，到具備AI創作功能的照片與影片編輯App，以及運用強大雲端AI模型自動完成複雜任務的生產力工具，AI與日常App的整合正為開發者創造新機會。