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中國大陸低價競爭衝擊 晶片商安森美捷克廠將裁300員工

中央社／ 布拉格4日專電
美國晶片製造商安森美近期宣布，將裁減其位在捷克羅茲諾夫廠區約200至300名員工。路透
美國晶片製造商安森美近期宣布，將裁減其位在捷克羅茲諾夫廠區約200至300名員工。路透

美國晶片製造商安森美近期宣布，將裁減其位在捷克羅茲諾夫廠區約200至300名員工，主要為碳化矽晶圓製造部門人員。捷媒分析，此次裁員主因為中國碳化矽晶圓供應商因政府補貼、低電價優勢，以遠低於西方廠商的價格搶占市場，使得安森美決定縮減產能。

根據捷克科技媒體E15的報導，安森美（onsemi）繼2025年在捷克裁撤170名員工後，再度進行組織調整。然而，安森美仍規劃在捷克投資約440億克朗（約新台幣666億元），並持續與捷克政府就約110億克朗（約新台幣166億元）的投資補助進行協商。

此次裁員主要集中於碳化矽（SiC）晶圓製造相關部門。碳化矽晶圓被視為新世代半導體材料，相較傳統矽晶片具有更高耐壓、更低耗能與更佳能源轉換效率，廣泛應用於電動車、人工智慧資料中心與工業電源系統。

安森美近年積極布局碳化矽晶圓市場，並曾公開表示希望成為全球領導廠商，而捷克東邊城市羅茲諾夫廠（Rožnov pod Radhoštěm）正是其重要生產基地之一。

然而，近年中國在碳化矽晶圓產業快速崛起，正對全球市場帶來劇烈衝擊。由於美國對中國實施晶片出口管制，中國加速建立自主半導體供應鏈，大量資源投入碳化矽晶圓產業發展。

報導指出，山東天岳先進科技股份有限公司、天科合達等中國企業大幅提升技術與產能，在政府補貼與低電價支持下，以遠低於西方廠商的價格搶占市場。

業界人士指出，目前西方廠商生產一片碳化矽晶圓成本約為1200美元（約新台幣3萬7790元），但中國業者已可壓低至約400美元（約新台幣1萬2596元）。由於碳化矽晶圓晶體生長過程需在約2300度高溫環境下連續運作數日，能源消耗極大，在歐洲高電價環境下尤其不利。

面對市場變化，安森美管理層認為，繼續自行生產晶圓已不具經濟效益，因此決定縮減產能，轉向市場採購較低成本的晶圓原料，再專注於更高附加價值的後段製程與晶片製造。安森美雖未明言將採購中國產品，但業界普遍認為，中國供應商未來將在全球碳化矽晶圓供應鏈中扮演更重要角色。

另一方面，中國市場目前也是安森美重要營收來源之一。安森美近年成功取得中國電動車品牌蔚來（NIO）及吉利汽車（Geely）的供貨訂單，並在上海設立據點，強化市場布局。

但分析也指出，當前情況也凸顯歐美半導體產業面臨的戰略挑戰。過去數十年，西方企業因成本考量將部分關鍵供應鏈轉移至中國，如今中國不僅掌握稀有金屬、特殊氣體等重要原料供應，更逐步擴張至碳化矽晶圓等核心半導體材料領域。若供應鏈過度集中中國，恐將增加歐美產業對單一市場的依賴風險。

捷克 美國 晶片

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