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新冠爆發前股市警訊再現！策略師：資金恐撤出科技股、轉進硬資產

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
策略師警告，美國科技股已閃現過熱警訊，彷彿重現2020年新冠疫情襲美前眾人遁入科技股的情景，接下來資金可能大舉撤離科技股、輪動到各種硬資產。路透
策略師警告，美國科技股已閃現過熱警訊，彷彿重現2020年新冠疫情襲美前眾人遁入科技股的情景，接下來資金可能大舉撤離科技股、輪動到各種硬資產。路透

前雷曼兄弟交易員麥唐諾警告，美國科技股已閃現過熱警訊，彷彿2020年新冠肺炎疫情襲美前人人遁入科技股避風頭的情景，接下來資金可能浩浩蕩蕩輪動到其他資產。

投資通訊「熊市陷阱」主筆麥唐諾指出，美國科技股近來漲勢凌厲，那斯達克100指數總市值已從3月的30兆美元，飆到現在約41兆美元，這將為一波「壯觀的輪動」鋪路。

麥唐諾接受podcast節目訪問時表示，美國「K型經濟」正促使投資人撤出零售敏感股、遁入自認為安全的科技股避險。

他說：「這就好比橡皮筋緊繃到極點，和新冠肺炎疫情爆發前夕很像。即使這場恐怖風暴山雨欲來，2020年2月時，市場每一天仍然上漲，人人都躲進科技股。今日情況也一樣。」

麥唐諾說，美國政府動用戰備儲油壓抑油價，但基於夏季開車出遊旺季來臨，人工智慧（AI）又助長能源需求，他預料未來兩個月期間，美國通膨復熾的機率「可能直逼90%至100%」，「那將導致資金撤出科技股、轉進硬資產」。

這位策略師認為，面對美國通膨再度竄升，聯準會（Fed）卻無法提高利率，否則將傷害已被物價上漲灼傷的消費者，這將導致停滯性通膨（stagflation）。在這種情境下，他斷定巨量資金將「輪動到各式各樣的硬資產、石油與天然氣公司，以及掌控硬資產的公司」。

麥唐諾說，去年9月到今年2月，眼看Fed政策轉鴿大買黃金的投資人，已隨伊朗戰爭爆發而出場，許多新興市場國家也紛紛賣出黃金。他說：「重點是，通膨震撼正撲向我們。夏季開車旺季，世界盃，可能導致Fed朝鷹派傾斜，嚇得資金撤離黃金和白銀。」

麥唐諾認為，現在是逢低買進礦業股的好時機，一如2022年和2023年的情況。他表示，已開始買進Agnico Eagle和其他金礦股，並認為金價若拉回每英兩4,100美元，應是買點。他預期到2027或2028年，金價將衝上每英兩6,500美元至7,000美元。

科技股 聯準會 美國

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