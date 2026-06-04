又是因為它... 南韓上市公司今年獲利有望超車日企 2008年來首見

人工智慧（AI）熱潮使南韓股市成為鄰近國家的羨慕對象，這股熱潮預料將會獲得更多支持，也將使南韓頂尖上市公司今年的獲利超越日本企業。

彭博資訊報導，據至少三名分析師估計，若以美元計，南韓Kospi指數成分股今年度合併淨利，將達約4,500億美元，高於日本東證指數（Topix）企業的約4,400億美元，這將是2008年來首次韓企獲利超越日企，主因是半導體需求激增助攻韓企，日企則受汽車業動能減弱打擊。這些企業分別代表兩國股市約90%的總市值。

雖然匯率波動也有所影響，但日圓和韓元兌美元匯率近來都貶值；韓元過去六個月貶幅比日圓大，但過去12個月則是日圓貶值較多。

雖然外資今年來減持韓股，引發各界對韓股集中且急劇的漲勢能否持久的質疑，但部分分析師預期，如果韓企可以維持高獲利，日企原本遙遙領先的市值差距將會急速縮小。在高效能記憶體的旺盛需求支撐下，三星電子和SK海力士獲利預料將持續增長到明年以後。

岩井Cosmo證券資深分析師齋藤和嘉表示：「記憶體廠商已和顧客簽了長約，供需不平衡也可能繼續下去。」

三星和SK海力士今年度淨利預料將分別達到約270兆韓元（1,780億美元）和200兆韓元；這兩家公司占南韓上市公司總獲利近70%。

豐田等日本七大車廠預期淨利合計則只有4.8兆日圓（300億美元）。汽車業近年來一直苦於維持獲利成長，因受美國關稅、電動車需求低迷和伊朗戰爭影響。

除了記憶體大廠鎧俠（Kioxia）外，在日本眾多的AI相關企業中，很少有公司像這兩家南韓晶片大廠一樣，吃到這波熱潮的大量紅利。

這樣的獲利前景與日本規模更大、市值更高的股市形成對比；日股市值約為8.6兆美元，韓股則為5兆美元；日股本益比約為17倍，韓股則為9倍。

Kospi指數對少數幾檔股票的過度仰賴，以及企業治理疑慮，拖累到其市值，這種現象又被稱為「韓國折價」（Korea discount）。

部分投資人認為，日本仍擁有結構上的優勢，因其具備不只有AI和汽車的產業廣度和深度、股市穩定性，以及企業日益穩固的定價能力。

Invesco資產管理公司日本分部全球市場策略師木下智夫表示，「鑒於日本朝向通膨方向的結構轉型，以及AI以外國內導向產業的上漲潛力，韓股市值短期內不太可能會超越日股」。

首爾避險基金Petra資本管理經營合夥人Chan H. Lee表示，若能清除企業治理不當、配發股息過低和大型財閥掌控等障礙，韓股和日股的市值將有可能拉近。

高盛集團策略師Timothy Moe等人在3日報告中表示，「市場仍對記憶體晶片周期的可能持續期間有所低估」，並把對Kospi指數的預估目標，從9,000點提高至12,000點。