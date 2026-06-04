黃仁勳明訪韓4天 傳LG豪買1萬顆輝達GPU訓練AI模型

SpaceX準備進行史上規模最大的股票首次公開發行（IPO），外界憂慮可能會從其他資產吸走資金。跡象顯示，這種情況或許已經發生，科技七雄過去一個月股價表現不及大盤、比特幣價格也一路重挫。

2026-06-04 20:35