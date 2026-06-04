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黃仁勳明訪韓4天 傳LG豪買1萬顆輝達GPU訓練AI模型
韓國「每日經濟新聞」（Maeil Business Newspaper）今天引述未具名產業消息人士報導，韓國樂金集團（LG Group）將採用1萬顆輝達（Nvidia）的圖形處理器（GPU）。
根據報導，這批GPU預計將用於樂金集團的人工智慧（AI）研究中心的AI模型訓練，以及樂金電子（LGElectronics）正在研發的人形機器人。
樂金集團發言人表示，無法證實該則報導。
此外，韓聯社報導，輝達執行長黃仁勳明天下午將搭機前往韓國，展開為期4天訪問行程，預計將聚焦在探尋半導體、AI機器人等領域的合作。
報導中表示，黃仁勳訪韓首日預計將與鮮京集團（SK Group）會長崔泰源（Chey Tae-won）、現代汽車（Hyundai Motor）集團會長鄭義宣（EuisunChung）、樂金集團會長具光謨（Koo Kwang-mo）、NAVER創辦人李海珍（Lee Hae-jin）等主要韓國企業領袖會面，討論合作方案。
此外，據業界消息人士透露，韓國遊戲公司NCCorp執行長金澤辰（Kim Taek-jin）預計將於7日與黃仁勳會面。
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