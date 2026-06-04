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SpaceX股票放空、轉手套現的推手？Jefferies執行長鄭重否認

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
全球首富馬斯克的SpaceX首度公開發行股票（IPO），備受全球矚目。路透
全球首富馬斯克的SpaceX首度公開發行股票（IPO），備受全球矚目。路透

共有23家投資銀行承辦SpaceX首次公開發行股票（IPO）承銷事宜，Jefferies Financial不在名單上，但也鄭重否認所謂該公司協助客戶放空SpaceX股票的報導。

MarketWatch報導，Jefferies執行長韓德勒在社群媒體平台X上發文說：「不是真的。並未安排任何放空。」稍早彭博資訊報導指稱，看衰SpaceX前景的投資人，正紛紛找上這家投資銀行協助做空。

韓德勒在另一則訊息中寫道：「Jefferies並不助長對任一IPO的任何放空活動。任何相反的暗示，都是錯的。」

彭博報導引述知情人士指出，Jefferies主管不但協助投資人放空SpaceX股票，還協助配得股票者在SpaceX上市後迅速轉手套現。

社群媒體 IPO SpaceX

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