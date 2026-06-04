博通財測失色 市場對AI類股疑慮升高…亞股收盤盡墨

美國無晶圓廠晶片公司博通（Broadcom）財測失色使外界對人工智慧（AI）類股疑慮升高之際，美國經濟數據優於預期，加重外界對聯準會（Fed）的升息預期，亞股今天收盤盡墨。

法新社報導，美伊再度交火及華府與德黑蘭之間取得的和平成果有限，進一步壓抑市場情緒。不過，稍早以色列與黎巴嫩達成停火協議消息傳出後，國際油價應聲重挫。

博通昨天美股盤後公布的上季財報優於市場預期，但外界最關心的本季晶片業務展望不如市場預期，拖累科技股下挫。這個展望使投資人再度擔心企業過度投資AI產業和估值可能已過高。

美國避險基金橋水聯合公司（BridgewaterAssociates）創辦人達里歐（Ray Dalio）昨天示警，驅動AI晶片巨頭輝達（NVIDIA）市值站上5兆美元的這波熱潮，可能形成泡沫並且破裂。他指出：「所有重大科技變革都會產生泡沫。」

華爾街股市遭逢獲利了結賣壓，使近來漲勢暫歇，亞股隨美股頹勢多收低。東京、香港、上海、台北、首爾、雪梨、威靈頓及馬尼拉股市均收黑。

有「小非農」之稱的美國整合運算及企業外包供應商ADP公司就業報告顯示，美企5月新增就業人數寫下去年初來新高，即使中東戰事推升能源價格上揚，美國就業市場仍保持韌性。

美國預計明天公布非農就業報告。市場揣測，若報告顯示經濟維持強勁，加上戰爭因素推升通膨下，將使美國央行聯邦準備理事會升息壓力進一步升高。