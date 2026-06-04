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向三星電子看齊？南韓金融工會要求加薪、減工時 醞釀罷工

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
南韓三星電子工會在4月23日發動抗議獎金制度的集會活動。路透
南韓三星電子工會在4月23日發動抗議獎金制度的集會活動。路透

南韓媒體報導，有跡象顯示，三星電子因為獎金與薪資而產生的勞資紛爭，現在延燒到南韓金融業。

南韓金融業傳出工會近日與資方談判薪資時，就以三星為例，主張獲利也大增的金融業，應該回饋給員工。金融產業工會向資方提出加薪8%、導入每周工作4.5天等訴求，強調「企業經營成果與員工共享，已成為社會的共同要求」。外界關心一旦資方確定不接受，會否導致銀行員工全面罷工

據了解，工會向資方表示：「在主要企業因營運獲利強勁而持續討論成果分配之際，金融業從業人員也對此抱持高度關切。金融業同樣創造了龐大利潤，創造這些成果的員工，必須在薪資待遇上適當反映。」

金融工會這番言論，明顯針對近期由三星與SK海力士所引發的「按營業利益一定比率發放獎金」相關勞資紛爭而來。

工會今年要求加薪8%，是根據經濟成長率預測會有2%、消費者物價上漲率估為2.2%，再加上工會計算過去五年間實質薪資下滑幅度達3.8%。

工會另也提案縮短工時，要求在不減薪的前提下，實施每周工作4.5天的制度；同時提出退休年齡延長至65歲等訴求。

加薪與縮短工時一直是金融工會近年向資方爭取的重點，資方拒絕接受後，就啟動罷工程序。去年9月，工會曾實際發動全國性的總罷工。

知情人士說，資方在最近一輪談判中已拒絕8%加薪要求，理由是「國內外經濟仍面臨諸多不確定性」，例如：中東地緣政治風險升高、美國關稅政策波動擴大、利率與匯率不確定性增加、家庭與企業債務負擔加重，以及呆帳損失增加等。至於引進4.5工作天制度，資方則是說，還需經過更多公眾討論。

KB國民銀行、新韓銀行、韓亞銀行、友利銀行等南韓四大銀行，2025年高階主管與員工合計平均年薪為1億2,275萬韓元（約台幣252萬元），較2024年增加4.03%。

三星電子 罷工 南韓

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