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美國失業率低為何消費者信心更低？AI榮景掩蓋了經濟疲弱面

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國4月消費者物價指數（CPI）年增率升抵3.8%，物價上漲削弱民眾購買力，也讓許多企業為了搶客面臨激烈競爭，業績幾乎沒有成長。法新社
美國4月消費者物價指數（CPI）年增率升抵3.8%，物價上漲削弱民眾購買力，也讓許多企業為了搶客面臨激烈競爭，業績幾乎沒有成長。法新社

美國4月失業率4.3%仍徘徊在歷史低點，消費者信心卻降到歷史新低，如何解釋這種矛盾現象？外媒分析指出，在人工智慧（AI）投資熱絡撐起成長的同時，消費者支出今年來卻一路減緩，這讓許多企業陷入困境，消費者包裝產品業就是明顯的例子。

今年第1季，美國國內生產毛額（GDP）季增年率為1.6%，光是電腦設備投資就貢獻其中的0.9個百分點。但AI相關資本支出勃興，掩蓋了美國經濟疲弱的另一面：聚焦於消費（而非投資）的美國企業正面臨激烈的價格競爭，業績幾乎沒有成長。

以消費者包裝產品業為例，這些公司銷售從洗潔劑到麥片等日常必需品，品牌名聲響亮，行銷手法也高明，但他們的銷售表現卻欠佳。Sakonnet Research的資料顯示，美國排名前15大的消費必需品公司——如可口可樂、寶鹼（P&G）、好時（Hershey）——過去18季中，有13季的平均銷量呈現負成長。

汽車產業也承受壓力，年銷量一直在大約1,600萬輛的水準橫向移動，遠低於疫前水準。

這反映一長串問題，包括中低所得消費者財務承受壓力；美國實質薪資成長最近已由正轉負，消費支出今年初迄今持續減緩。限制移民遏制美國人口成長。GLP-1減肥藥盛行，降低零食買氣。各大品牌在2021-2022通膨竄升期間大幅調漲售價，讓消費者忍無可忍，改買平價的量販店自有品牌，也是一大因素。

由於美國大多數民眾受僱於費者包裝產品這類產業，而不是科技業。這有助於解釋，為何美國經濟此時呈現互相矛盾的現象：低失業率和低迷的消費者信心並存，GDP成長有韌性但調查卻反映產業界對前景悲觀。由投資驅動的科技業經濟呈現一片榮景，由消費者主導的經濟「另一面」卻在割喉價格戰中苦苦掙扎，兩者之間的差距還在日益擴大。

失業率 美國

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