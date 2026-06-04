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美股超級IPO來勢洶洶 韓半導體漲勢恐消風？

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
paceX、OpenAI、Anthropic將在美國股市掛牌，外界擔心狂飆的南韓晶片股，可能會出現獲利了結賣壓。美聯社
paceX、OpenAI、Anthropic將在美國股市掛牌，外界擔心狂飆的南韓晶片股，可能會出現獲利了結賣壓。美聯社

SpaceX、OpenAI、Anthropic將在美國股市掛牌，外界擔心一路狂飆的南韓晶片股，可能會出現獲利了結賣壓，主因投資人從韓股提款，投入美國新上市公司。

SpaceX、OpenAI、Anthropic估計共將在美國籌資約2,000億美元，新增合併市值達4兆美元。這類超大型的股票首次公開發行（IPO），可能會促使投資人重新衡量估值，並引發資金輪動，對韓股的影響或許尤為顯著。

南韓Kospi指數今年迄今暴衝105%，漲幅遠勝標普500的10.35%。而Kospi的兩大領漲個股三星電子和SK海力士，今年來股價分別急拉193%、253%，升幅傲視全球其他科技大廠。有鑑於此，近期內若有資產組合再平衡，這兩檔最可能受創。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）全球總經策略師Tianchen Peng說，散戶獲利出場，資金轉往備受矚目的IPO，三星電子和SK海力士特別易受影響。SpaceX掛牌預料有龐大的投資需求，資金來源可能是今年大贏家，南韓記憶體廠商位居贏家榜單之冠。而且散戶之外，法人也可能減持韓國記憶體，來申購IPO。

由於三星、SK海力士、台積電，占MSCI新興市場指數權重的28%以上，新興市場資產形同是半導體交易概念股。Peng表示：「倘若獲利了結情況比預期嚴重，配置者減碼新興市場部位，會導致這些股票權重降低，恐釀成第二波拋售潮。」

儘管如此，東國大學經濟教授李俊瑞強調：「投資人也許會把部分資金投向引人注目的IPO，但我們認為這是暫時現象，並非半導體類股的基本面變化。」

美股 IPO OpenAI 韓股 SK海力士

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