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美伊戰事拖延 記憶體短缺…美零售業下半年面臨雙重壓力測試

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Fed褐皮書指出，信用卡使用率上升、零售門市來客數減少，且對必需品的需求轉強，對於長期仰賴消費支撐的美國經濟而言，無疑是令人憂心的警訊。美聯社
Fed褐皮書指出，信用卡使用率上升、零售門市來客數減少，且對必需品的需求轉強，對於長期仰賴消費支撐的美國經濟而言，無疑是令人憂心的警訊。美聯社

隨着美伊戰事僵持邁入第四個月，美國零售業者原本倚賴消費者展現韌性，如今面臨更嚴峻挑戰，一面戰爭造成能源價格上漲和經濟困境，正逐步侵蝕消費者的餘裕，另一面記憶晶片短缺不僅可能導致美國消費品價格大幅調漲，甚至導致供應鏈斷鏈。

聯準會（Fed）周三公布的褐皮書報告顯示，美國經濟雖受人工智慧（AI）投資熱潮支撐，但同時面臨伊朗戰事導致物價上漲的壓力。這份由 Fed 轄下 12 家地區聯邦準備銀行彙整的經濟報告指出，受伊朗戰事相關能源成本影響，美國多數地區 4 月下旬至 5 月下旬的通膨壓力升溫，「且已波及航運、包裝、食品雜貨和肥料等產業」。 報告指出：「整體而言，信用卡使用率上升、零售門市來客數減少，且對必需品的需求轉強。」這些訊號對於長期仰賴消費支撐的美國經濟而言，無疑是令人憂心的警訊。

Consumer Edge 研究與市場情報部門資深副總裁岡瑟（Michael Gunther）說：「目前為止，消費者並未顯著縮減開支，但行為模式已明顯改變。他們開始優先採購必需品並講求性價比的商品，並減少非必要開支。」 他說：「未來油價將是關鍵。若油價在整個夏季和開學季期間持續居高不下，可能會開始對非必要性支出造成更大的壓力。」

零售業者每年約有 50% 至 60% 的營收集中在下半年，從夏季的開學季購物，延續至年底的感恩節和耶誕節假期。服飾公司和柯爾百貨（Kohl's）、梅西百貨（Macy's）等百貨業者在這期間營收更趨近於60%。

Telsey Advisory Group 分析師在報告中指出：「伊朗戰事對經濟的長期影響尚難預料，不確定性正日益升高。」 報告說，若全美平均汽油價格持續維持在每加侖 4 美元以上，消費者支出可能會趨於保守。

分析師和專家警告，即使戰爭很快結束，考慮到能源基礎建設和全球供應鏈已遭破壞，油價仍將在下半年持續偏高。

此外，代表汽車製造商、零售業者和電子公司等工商團體周三致函美國財政部和商務部說，「記憶體晶片市場出現迫切的供需失衡，恐導致美國家庭面臨顯著且持續的短期物價上漲，並干擾美國關鍵供應鏈。」

信中說：「這些趨勢帶來的實際衝擊已開始浮現，若不及時補救，情況恐怕會迅速惡化。」

業者警告：「各類日常消費電子和資訊科技產品漲價；建設、維護和升級美國網路及電信基礎建設的成本大幅攀升；汽車、醫療設備和其他製造商品的生產及供應面臨風險」。

Fed 美國 供應鏈

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