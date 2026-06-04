日本央行釋鷹派訊號 中東局勢不穩可能升息

日本銀行（BOJ,日本央行）總裁植田和男表示，中東局勢不明朗，日銀仍有可能升息。這番言論加深市場對日銀升息預期，普遍認為可能在15、16日的金融政策決定會議上果斷升息。

綜合日本放送協會（NHK）、讀賣新聞、日本經濟新聞等日媒報導，若日銀啟動自2025年12月以來的首次升息，政策利率將從0.75%調升至1.0%。

植田和男指出，中東局勢惡化導致油價飆漲，「帶來足以與過去石油危機相提並論的衝擊。物價上漲不僅僅是暫時性現象，我們也不得不開始警惕基礎物價上漲率（消費者物價指數年增率，簡稱CPI）可能進一步被推高的風險。」

在4月的政策決定會議中，為評估中東局勢導致油價上漲的影響，日銀決定維持政策利率不變。當時考慮到油價上漲可能同時導致物價上行與經濟下行，因此決定先觀察兩者各自會帶來多大程度的衝擊。

但植田和男這次則提出，左右未來金融政策的兩個重點，一是「在中東局勢緊張及高油價背景下，日本經濟是否大幅惡化」，二是「物價上漲是否會擴散至廣泛品項，進而推高基礎物價上漲率」。

在經濟方面，他指出日本企業目前獲利豐厚、抗壓性提高，且原本高度依賴的中東原物料也已陸續推進替代採購。同時，他也提到目前薪資持續維持在5%左右調幅，表示「這有助於將未來的景氣下行風險控制在最低限度」。

在物價方面，他指出「以原油價格上漲為起點，價格傳導速度比以往更快，且容易波及到更廣泛品項漲價」並舉例，4月份反映企業間商品交易價格的「企業物價指數（生產者物價指數，簡稱PPI）」較去年同期上漲4.9%。

關於未來的金融政策，植田和男強調：「即便未來局勢充滿不確定性，但只要物價上行的風險在增加，就有必要認真討論升息與否。」這番話再度釋出強烈訊號，顯示即使在中東情勢不穩定的背景下，日銀仍不排除在本月中旬的金融政策決定會議上決議升息。

在日本國內債券市場，5月份作為長期利率指標的10年期國債殖利率，一度飆升至2.8%，創下29年半以來的新高。植田和男稱「在金融環境維持寬鬆的情況下，如果市場認為日銀可能無法適當應對物價上漲，就可能反映在長期利率上，因而向上衝高」。

植田和男進一步說明，若日銀對物價上漲的政策應對有延誤，恐將陷入「落後於形勢」的困境，屆時將被迫面臨更大程度的升息。