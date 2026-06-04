快訊

超有錢石油大省被川普誘惑 獨立風暴把加拿大逼到牆角

美眾議院表決限制川普對伊朗開戰！美監察長：徹查國防部、國務院

NBA／夏帕尼次節三度外線開火 馬刺半場七分領先尼克

聽新聞
0:00 / 0:00

美擬推海底電纜新規！Meta、Google料受惠 陸企更難卡位

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國FCC擬推出新規，加強海底通訊電纜監管，並為受信賴企業建立快速審查機制。圖為海底電纜施工人員協助鋪設光纖電纜。路透
美國FCC擬推出新規，加強海底通訊電纜監管，並為受信賴企業建立快速審查機制。圖為海底電纜施工人員協助鋪設光纖電纜。路透

美國聯邦通訊委員會（FCC）周三表示，擬加強對海底通訊電纜的監管，將首度要求海底電纜終端設備營運商取得許可證，同時對受信賴的美國科技公司提供快速審查機制。此舉將有助美企搶攻市場商機，中國大陸企業則更難提供相關設備。

FCC新規將首度要求海底電纜終端設備營運商取得許可。這類設備負責連接海底電纜系統與美國陸地網路設施，被視為整個系統最關鍵環節之一。

預料能受惠於快速審批機制的企業包括臉書母公司MetaGoogle。業者必須承諾：防範間諜活動與其他安全事件、遵守國安及資安規範，且不得使用可構成安全風險的外國設備。

FCC去年已禁止在海底電纜設施中使用被認定對美國國安構成威脅的企業設備與服務，包括華為、中興、中國電信與中國移動。新規預料將擴大限制範圍，涵蓋來自中國與其他敵對國家的設備。

目前全球超過400條海底電纜承載近乎所有國際網路流量。美國官員一年多來持續警告，中國與俄羅斯可能威脅關鍵通訊基礎設施。參議院外交關係委員會主席里契（Jim Risch）日前呼籲加強保護海底電纜，並透過國際合作提升相關基礎設施韌性。

Google Meta 中國大陸 海底電纜

延伸閱讀

美建立AI預審機制 科技業須提前30天向政府分享模型

AI暗戰 紐時：解放軍長年尋購Nvidia晶片 遍及核武等敏感領域

A+計畫審議通過3計畫！推動智慧物流自駕車落地 布局6G及智慧海事應用

CNN：伊朗重啟地底飛彈基地 曝美軍轟炸戰略極限

相關新聞

川普簽行政命令堵關稅漏洞！海關導入AI嚴查洗產地與高價低報

美國總統川普周三簽署行政命令，要求強化海關執法與關稅查核，進一步推動其保護主義貿易政策。新措施將擴大運用人工智慧（AI）與數據分析技術，打擊逃避關稅、偽報貨物來源及非法進口等行為，並加強查核進口商品申報資訊。

台灣被列10%強迫勞動關稅！美媒：1原因可能下調 但3國恐被加稅

政治新聞網POLITICO報導，川普政府正重建關稅壁壘，但因為顧及美國物價飛漲的經濟現實，最終實施稅率可望下調、範圍也可能再縮小。許多國家私下認為這是意料中事，不會改變貿易談判態勢。不過另一方面，白宮也正考慮略微調升部分國家關稅，包括澳洲、阿根廷和紐西蘭等，這些國家去年被課10%稅率。

美擬推海底電纜新規！Meta、Google料受惠 陸企更難卡位

美國聯邦通訊委員會（FCC）周三表示，擬加強對海底通訊電纜的監管，將首度要求海底電纜終端設備營運商取得許可證，同時對受信賴的美國科技公司提供快速審查機制。此舉將有助美企搶攻市場商機，中國大陸企業則更難提供相關設備。

SpaceX籌資750億美元創史上最大IPO 傳這家券商磨刀霍霍布局做空

SpaceX 證實正透過首次公開發行股票（IPO）籌資 750 億美元，將寫下史上最大IPO紀錄，也將為更多超大規模IPO開闢先路。

博通股價重摔13%！財報優預期 AI晶片展望不夠強 拖累AI股

博通（Broadcom）周三公布優於預期的第2季財報，但市場最關注的AI晶片業務展望未能滿足華爾街高度期待，顯示其搶攻高速成長AI市場的速度可能不如投資人原先預期。盤後股價應聲重挫13%，並拖累邁威爾（Marvell）、美光（Micron）等AI概念股全面走低。

億萬富豪投資人達里歐：AI泡沫破滅 將在兌現投資收益之時

億萬富豪投資人達里歐（Ray Dalio）認為，人工智慧（AI）市場榮景已出現泡沫跡象，終將難逃泡沫破裂的命運。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。