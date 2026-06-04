快訊

打臉沈伯洋雙城論壇效益低…上海小貓熊要來了 蔣萬安曝動物保育意義

T-34墜毀奪2飛官命！殉職中校盧季佑是國標舞高手 與妻共舞身影成絕響

雨區由南往北擴大！11縣市大雨特報 恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

司法挫敗！川用301條款重建關稅工程 台日韓配合、中拒絕

世界日報／ 編譯中心／綜合3日電
川普政府2日宣布，將依301條款對60個貿易夥伴輸美產品加徵關稅。圖為總統川普2月出席白宮記者會。(路透)
川普政府2日宣布，將依301條款對60個貿易夥伴輸美產品加徵關稅。圖為總統川普2月出席白宮記者會。(路透)

川普政府2日宣布，將依301條款調查結果，對包括台灣在內60個主要貿易夥伴輸美產品加徵至少10%關稅。表面上，美國將這項關稅包裝為打擊強迫勞動產品的貿易行動，但回顧川普政府過去幾個月的動作，不難發現這項調查真正背景並非強迫勞動問題本身，而是川普政府遭遇司法挫敗後，試圖重建全球關稅體系的政治工程。

今年2月底，聯邦最高法院判決美國總統川普無權依據「國際緊急經濟權力法」對全球課徵所謂對等關稅。這項判決重創川普長期主張的關稅政策，然而白宮並未因此放棄關稅。

最高法院判決出爐後，川普隨即改援引貿易法第122條，對各國進口商品課徵10%全球關稅，作為臨時替代方案。但122條款關稅只能實施150天，將於7月到期。因此，如何尋找新的法律依據，成為川普貿易團隊最重要的工作。

就在此背景下，美國貿易代表署3月啟動兩項301條款調查。

第一項針對中國大陸、台灣、日本、南韓、歐盟等經濟體的「結構性產能過剩」問題，調查是否透過產業政策、補貼或其他措施造成全球市場失衡；第二項則將範圍擴大至約60個經濟體，檢視各國是否建立並有效執行禁止進口強迫勞動產品制度。

當時外界即注意到，美國貿易代表葛里爾曾公開表示，希望在122條款關稅失效前完成調查並提出結論。如今6月公布的新關稅方案，正是這些調查的具體成果。

根據301條款，只要美方認定外國政府政策屬於「不合理」或「歧視性」，並對美國商業利益造成損害，即可採取報復措施，所以301條款長期被視為美國最具威力的單邊貿易武器之一。

更重要的是，以301條款實施關稅，法律基礎遠比緊急命令穩固，不易遭司法挑戰推翻。

此次強迫勞動調查對象和課徵關稅範圍涵蓋全球60個經濟體，調查過程中，台灣、日本、南韓等盟邦還配合演出與美國溝通，中國根本拒絕向美國提出說明，因為中方早已心知肚明，這項調查是先射箭再畫靶，調查只是過場。

從結果來看，川普政府已逐步達成原本目標。最高法院雖然推翻對等關稅，但白宮透過301調查重新搭建另一套法律架構。從產能過剩到強迫勞動，議題不斷變換，但川普核心目標始終是維持關稅工具，重塑全球供應鏈。

關稅 川普 台灣

延伸閱讀

川普政府改用301條款 將對巴西課徵25%關稅

301關稅要來了 美商務部建議加徵10%關稅 包含台灣

美301勞動強迫調查 提議對台灣加稅10% 日韓課更重

美國認定巴西涉不公平貿易 擬祭25%懲罰關稅

相關新聞

美伊戰事拖延 記憶體短缺…美零售業下半年面臨雙重壓力測試

隨着美伊戰事僵持邁入第四個月，美國零售業者原本倚賴消費者展現韌性，如今面臨更嚴峻挑戰，一面戰爭造成能源價格上漲和經濟困境，正逐步侵蝕消費者的餘裕，另一面記憶晶片短缺不僅可能導致美國消費品價格大幅調漲，甚至導致供應鏈斷鏈。

印尼盾兌美元摜破18,000！議會要求央行刺激成長 市場更不安

印尼金融市場周四重挫，印尼盾跌破1美元兌18,000印尼盾的重要心理關卡，創歷史新低，雅加達綜合指數大跌5%，跌至2020年12月以來最低水準。印尼盾與印尼股市今年來雙雙淪為亞洲表現最差的資產。

AI熱潮撐腰！全球高淨值人士財富去年增8.7%至98.3兆美元 亞太成長最快

受惠於強勁的市場行情和人工智慧（AI）投資熱潮，全球富豪去年不僅更有錢，人數成長幅度也創下五年來之最。

司法挫敗！川用301條款重建關稅工程 台日韓配合、中拒絕

川普政府2日宣布，將依301條款調查結果，對包括台灣在內60個主要貿易夥伴輸美產品加徵至少10%關稅。表面上，美國將這項關稅包裝為打擊強迫勞動產品的貿易行動，但回顧川普政府過去幾個月的動作，不難發現這項調查真正背景並非強迫勞動問題本身，而是川普政府遭遇司法挫敗後，試圖重建全球關稅體系的政治工程。

整理包／SpaceX IPO上市倒數 10大關鍵一次看懂

SpaceX預計6月底掛牌上市，基本募資規模750億美元，若承銷商啟動額外配售機制，募資額最高可達860億美元，改寫全球IPO紀錄，市值則上看1.78兆美元。這場上市不只是市場押注火箭、衛星網路與AI業務的未來，更將考驗投資人是否願意接受高估值、持續虧損，以及馬斯克幾乎不受制衡的治理架構。以下整理出SpaceX IPO十大重點。

台灣被列10%強迫勞動關稅！美媒：1原因可能下調 但3國恐被加稅

政治新聞網POLITICO報導，川普政府正重建關稅壁壘，但因為顧及美國物價飛漲的經濟現實，最終實施稅率可望下調、範圍也可能再縮小。許多國家私下認為這是意料中事，不會改變貿易談判態勢。不過另一方面，白宮也正考慮略微調升部分國家關稅，包括澳洲、阿根廷和紐西蘭等，這些國家去年被課10%稅率。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。