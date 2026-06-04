快訊

11萬人受影響！台灣高鐵近年最重大延誤 退票金額估逾3千萬

超有錢石油大省被川普誘惑 獨立風暴把加拿大逼到牆角

美眾議院表決限制川普對伊朗開戰！美監察長：徹查國防部、國務院

聽新聞
0:00 / 0:00

美國擬加徵301關稅 巴西警告動用互惠法反制

中央社／ 聖保羅3日專電

美國政府以「強迫勞動」為由，宣布擬對包括巴西在內的多國商品加徵最高12.5%關稅，引發巴西強烈反彈，並警告將動用國會通過的「經濟互惠法」反制，美巴貿易關係再度陷入緊張。

根據巴西新聞網站G1報導，巴西政府今天指出，國際勞工組織（ILO）早已肯定巴西在打擊奴工與強迫勞動方面的努力，並強調海關與稅務機關具備法律權限，能禁止任何涉及強迫勞動的商品進入國境。巴西外交部則表示，雖保留反制權利，但仍希望透過協商避免雙邊緊張升高。

CNN巴西新聞網指出，在此背景下，巴西也釋出善意，準備撤回今年3月於世界貿易組織（WTO）會議上對「全球電商關稅豁免協議」的否決。該協議自1998年以來定期延長，美方要求永久化，但巴西當時僅願意延長兩年，導致談判破局。如今巴西考慮接受延長4至5年，以換取美方在關稅問題上的讓步。

美國總統川普（Donald Trump）政府則強調，主要貿易夥伴未能有效禁止強迫勞動產品進口，造成美國勞工處於不公平競爭環境，因此必須採取行動。新措施依據「1974年貿易法」第301條款展開，預計7月舉行公開聽證會後才會正式生效。

國際媒體普遍認為，華府此舉不僅針對巴西，也涉及更廣泛的貿易戰策略。BBC巴西新聞網引述英國「衛報」（The Guardian）指出，美國對巴西仍保持貿易順差，去年出口至巴西增加近11%，而巴西出口至美國反而下降。阿根廷「號角報」（Clarín）則報導，巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）批評部分在野政治人物「助長美方施壓」，並將議題帶入選舉攻防。

綜合各方觀察，巴西在維護國家尊嚴與經濟利益之間，正試圖透過外交妥協與法律反制並行的策略，力求在美國新一輪關稅攻勢下減輕衝擊，同時維持國際市場的穩定。

巴西 關稅 美國

延伸閱讀

加25％關稅…美引用不公平貿易 重擊巴西

301關稅要來了！美商務部以強迫勞動為由 建議對台灣等國加徵10%關稅

重建關稅壁壘 美擬對台徵10%關稅

美以強迫勞動為由加徵關稅 陸外交部批政治操弄：相關指控不存在

相關新聞

川普簽行政命令堵關稅漏洞！海關導入AI嚴查洗產地與高價低報

美國總統川普周三簽署行政命令，要求強化海關執法與關稅查核，進一步推動其保護主義貿易政策。新措施將擴大運用人工智慧（AI）與數據分析技術，打擊逃避關稅、偽報貨物來源及非法進口等行為，並加強查核進口商品申報資訊。

美擬推海底電纜新規！Meta、Google料受惠 陸企更難卡位

美國聯邦通訊委員會（FCC）周三表示，擬加強對海底通訊電纜的監管，將首度要求海底電纜終端設備營運商取得許可證，同時對受信賴的美國科技公司提供快速審查機制。此舉將有助美企搶攻市場商機，中國大陸企業則更難提供相關設備。

SpaceX籌資750億美元創史上最大IPO 傳這家券商磨刀霍霍布局做空

SpaceX 證實正透過首次公開發行股票（IPO）籌資 750 億美元，將寫下史上最大IPO紀錄，也將為更多超大規模IPO開闢先路。

博通股價重摔13%！財報優預期 AI晶片展望不夠強 拖累AI股

博通（Broadcom）周三公布優於預期的第2季財報，但市場最關注的AI晶片業務展望未能滿足華爾街高度期待，顯示其搶攻高速成長AI市場的速度可能不如投資人原先預期。盤後股價應聲重挫13%，並拖累邁威爾（Marvell）、美光（Micron）等AI概念股全面走低。

億萬富豪投資人達里歐：AI泡沫破滅 將在兌現投資收益之時

億萬富豪投資人達里歐（Ray Dalio）認為，人工智慧（AI）市場榮景已出現泡沫跡象，終將難逃泡沫破裂的命運。

台積電ADR跌2.2% 較台北交易溢價縮為13.2%

台積電ADR周三下跌2.2%，收在歷史新高436.69美元，結束連二日漲勢，較台北交易溢價縮為13.2%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。