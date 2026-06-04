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中東戰火致能源飆漲 聯準會：物價呈中度至強勁上漲

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導

美國聯邦準備理事會（Fed）今天表示，美國近幾週物價以「中度至強勁」的速度上漲，主要原因是伊朗戰爭導致能源成本大幅攀升。

法新社報導，聯準會在反映美國經濟狀況的「褐皮書」（beige book）報告中指出，「各行政區表示，與中東衝突有關的能源成本飆漲是導致通膨的主因，影響已擴及航運、包裝、食品雜貨及肥料等領域。」

美國、以色列聯手於2月28日對伊朗發動戰爭，使中東局勢陷入動盪。德黑蘭隨後展開報復性攻擊，打擊美國在當地的盟友，並幾乎封鎖了荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

這條承載全球約五分之一石油與天然氣供應的重要水道遭到封鎖，導致能源價格大幅飆升，全球供應鏈也受到嚴重干擾。

美國政府上月公布的數據顯示，聯準會偏好的通膨衡量指標4月年增率創2023年以來最高水準。

根據新出爐的「褐皮書」，許多企業主表示，商品價格上漲幅度尚未與非勞動成本的增加同步，顯示企業為了維持營收，正透過壓縮利潤空間來吸收部分成本。

然而，高收入家庭的消費需求仍展現韌性，這與經濟學家所稱的「K型經濟」現象相符，也就是在經濟環境惡化下，富裕家庭仍能維持甚至增加支出，而較脆弱的家庭則承受較大衝擊。

報告指出，中等收入家庭被形容為「在決定消費前，會盡可能讓每一美元發揮更大效益」，而低收入消費者則面臨日益沉重的財務壓力。

此外，信用卡整體使用率攀升，民眾前往零售商店次數減少，而對生活必需品的需求則更加強勁。

整體而言，美國聯準會轄下12個行政區中有10個地區經濟活動呈現輕微至溫和成長，1個地區出現小幅衰退，另有1個地區持平。

在就業方面，11個行政區就業活動幾乎沒有變化，僅有1個地區出現溫和成長。

根據「褐皮書」，製造業是多個地區招聘最活躍的產業，主要受到國防及資料中心需求增加的帶動。這與市場預期一致，因為戰爭帶來的需求以及人工智慧（AI）技術快速發展，都推升相關產業的人力需求。

聯準會指出，目前多數地區呈現「低招聘、低裁員」局面，由於經濟前景充滿不確定性，勞工對於轉換工作的意願也明顯下降。

中東 聯準會 伊朗戰爭 物價

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