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博通股價重摔13%！財報優預期 AI晶片展望不夠強 拖累AI股

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
博通財報優於預期，但AI晶片營收展望不及市場期待，導致盤後股價重挫13%。路透
博通財報優於預期，但AI晶片營收展望不及市場期待，導致盤後股價重挫13%。路透

博通（Broadcom）周三公布優於預期的第2季財報，但市場最關注的AI晶片業務展望未能滿足華爾街高度期待，顯示其搶攻高速成長AI市場的速度可能不如投資人原先預期。盤後股價應聲重挫13%，並拖累邁威爾（Marvell）、美光（Micron）等AI概念股全面走低。

博通預估，截至7月底的第三季營收將達294億美元，高於市場預期的283億至286億美元。但其中AI半導體營收雖預計年增逾200%至160億美元，仍低於市場預期的172億美元，成為市場失望的主因。

此外，執行長陳福陽指出，截至10月底的本年度，博通將售出560億美元的AI晶片，同樣低於分析師平均預期的576億美元。

博通盤後一度跳水13.20%至415.98美元。在稍早的正常交易時段，股價下挫0.49%至479.23美元。

受惠於AI熱潮，博通股價在財報公布前五個交易日大漲，市值暴增約2,700億美元。在市場預期已大幅升高的情況下，即使整體財報優於預期，只要AI業務成長速度略低於市場想像，就足以引發獲利了結賣壓。

投資人對AI營收預測格外敏感的部分原因是，大型AI訂單的認列時程仍存在高度不確定性。雖然博通已與Google、Anthropic及Meta等公司簽署並擴大長期合作協議，但外界仍無法確定這些專案營收將於何時認列，或有多少仍停留在多年期訂單積壓階段，尚未轉化為當季收入。

至於截至5月3日止的第2季，博通營收年增48%至222億美元，略高於市場預估的221億美元；經調整後每股盈餘2.44美元，也優於分析師預估的2.39至2.40美元。其中AI半導體營收年增143%至108億美元，符合市場預期。陳福陽表示，該季度業績受惠於AI半導體收入加速成長及強勁的營運槓桿。

受到博通盤後重挫影響，AI概念股同步走弱。半導體族群中，邁威爾大跌5.1%、納微半導體（Navitas）重挫7.8%、安謀（Arm）跌4.1%、美光跌3%；硬體與伺服器類股方面，戴爾（Dell）跌3.1%、美超微（Super Micro）跌3.7%、惠普（HP）跌3.9%。

博通 晶片 華爾街 AI

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