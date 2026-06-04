億萬富豪投資人達里歐：AI泡沫破滅 將在兌現投資收益之時

億萬富豪投資人達里歐（Ray Dalio）認為，人工智慧（AI）市場榮景已出現泡沫跡象，終將難逃泡沫破裂的命運。

橋水基金（Bridgewater Associates）創辦人達里歐周三接受彭博電視訪問時說：「所有偉大的技術變革都會產生泡沫。沒人能精準掌握時機。你只能選擇投入鉅資搶占市場，不去管是否投入過度，不然就乾脆省錢，眼睜睜看著市占率流失。」

晶片股已是華爾街最熱門的股票，受惠於AI資料中心對高頻寬晶片需求的驅動，帶動股市迭創新高。這波漲勢引發了市場爭辯：這波漲勢引發投資人是否追高過熱市場的爭論。輝達執行長黃仁勳本周為消除疑慮，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳本周特別強調，願意押注AI熱潮的投資人將得到「瘋狂」回報。

達里歐說，到了要實現投資收益的時刻，泡沫就會破滅。他也對AI公司的獲利能力表示疑慮。

他說：「戳破泡沫，就是將財富轉換為現金。」他表示，儘管 AI 是一項卓越的技術，但當前的 AI 市場走勢「正循著這條路徑」。

DoubleLine 基金經理人柯恩（Robert Cohen）周三在紐約舉行的彭博全球信用論壇上則表示，綜觀鐵路和網路等領域過去大舉投資的歷史，AI債務最終幾乎肯定會達到泡沫水準。

柯恩說，鑑於泡沫出現的機率極高，資金經理人應著重於財務體質健全的企業，並選擇具備強大保護措施的投資標的。他指出，當基金經理人買進債務，卻一廂情願地假設企業未來能成長到足以償還債務時，信用市場往往就顯得過度樂觀。

柯恩說：「我們處於 AI 泡沫的機率是多少？我認為可能是 100%。」

不過，與會的投資人和銀行家強調，市場尚未走到那一步，且對 AI 相關債務的需求依然強勁。座談專家指出，許多 AI 債務交易背後，都有谷歌（Google）母公司 Alphabet 或臉書（Facebook）母公司 Meta 這類獲利豐厚的超大規模資料中心業者撐腰。

景順（Invesco）北美投資級信用債主管布里爾（Matt Brill）表示，這種支持，加上部分債券具備隨時間攤還本金的機制，有助於降低風險，重點在於「趁早回收資金」。