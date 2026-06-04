歐盟允許義大利 未來3年以5000億應付能源漲價

歐盟委員會今天接受義大利提出的「擴大預算彈性」以應對能源危機請求，義大利總理梅洛尼發表視訊演說表示，這將使義大利能在未來3年內支出140億歐元（約新台幣5110億元），以緩解能源價格上漲的影響。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今天表示，能源價格上漲會影響弱勢家庭、能源密集企業與全體民眾，過去幾天她親自致函歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）闡述此問題，並重申在現階段應考慮擴大財政赤字，不僅用於安全和國防開支，也用於降低能源成本。

梅洛尼強調，歐盟接受義大利政府的請求是極其重要成果，「許多人認為這是不可能的，但我們憑決心和耐心實現了目標，這證明義大利有能力維護自身利益，並為整個歐洲提出有效合理的解決方案。」

安莎（ANSA）通訊社報導，歐盟允許義大利政府在2026、2027、2028年，每年最多可將GDP的0.3%用於能源措施，3年累積上限為GDP的0.6%。

不過歐盟也同時對義大利的財政提出多項警告，例如義大利「逃稅和稅收複雜性問題」嚴重；在社會方面，歐盟警示，義大利近年絕對貧窮率已達歷史新高，影響到8.4%的家庭和13.8%的兒童。

梅洛尼在今天發表的演說中，另談到歐盟日前通過非法移民的新遣返條例。她強調「這項歷史性協議也是我們努力的成果，使那些沒有權利留在歐盟的人能夠更快、更有效地被遣返。」此新規定允許在第3國設立遣返中心，是效法義大利與阿爾巴尼亞簽署協議的做法。

梅洛尼表示，這項遣返移民的創新方案曾遭左派百般阻撓，但得益於政府努力，如今已成為全歐洲可用的工具，「保護我們的邊境，大幅減少入境人數，立即遣返那些沒有權利留在歐洲的人。義大利已經樹立了榜樣，如今歐洲正在效仿。」