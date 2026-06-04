快訊

台南玉井為何最近總是全台最熱？ 1張圖看懂3大關鍵原因

法網／扳倒4屆冠軍！僅存台將希望梁恩碩勇闖女雙4強

涉助太子集團「OJBK」平台洗錢 水房老闆300萬、名律師100萬交保

聽新聞
0:00 / 0:00

歐盟允許義大利 未來3年以5000億應付能源漲價

中央社／ 羅馬3日專電

歐盟委員會今天接受義大利提出的「擴大預算彈性」以應對能源危機請求，義大利總理梅洛尼發表視訊演說表示，這將使義大利能在未來3年內支出140億歐元（約新台幣5110億元），以緩解能源價格上漲的影響。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今天表示，能源價格上漲會影響弱勢家庭、能源密集企業與全體民眾，過去幾天她親自致函歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）闡述此問題，並重申在現階段應考慮擴大財政赤字，不僅用於安全和國防開支，也用於降低能源成本。

梅洛尼強調，歐盟接受義大利政府的請求是極其重要成果，「許多人認為這是不可能的，但我們憑決心和耐心實現了目標，這證明義大利有能力維護自身利益，並為整個歐洲提出有效合理的解決方案。」

安莎（ANSA）通訊社報導，歐盟允許義大利政府在2026、2027、2028年，每年最多可將GDP的0.3%用於能源措施，3年累積上限為GDP的0.6%。

不過歐盟也同時對義大利的財政提出多項警告，例如義大利「逃稅和稅收複雜性問題」嚴重；在社會方面，歐盟警示，義大利近年絕對貧窮率已達歷史新高，影響到8.4%的家庭和13.8%的兒童。

梅洛尼在今天發表的演說中，另談到歐盟日前通過非法移民的新遣返條例。她強調「這項歷史性協議也是我們努力的成果，使那些沒有權利留在歐盟的人能夠更快、更有效地被遣返。」此新規定允許在第3國設立遣返中心，是效法義大利與阿爾巴尼亞簽署協議的做法。

梅洛尼表示，這項遣返移民的創新方案曾遭左派百般阻撓，但得益於政府努力，如今已成為全歐洲可用的工具，「保護我們的邊境，大幅減少入境人數，立即遣返那些沒有權利留在歐洲的人。義大利已經樹立了榜樣，如今歐洲正在效仿。」

歐盟 義大利 范德賴恩 能源 漲價 歐洲

延伸閱讀

高溫提升野火風險 歐盟進行大規模防災部署

NBA／唐西奇攜手前獨行俠高層投資義大利球隊 爭取加入「NBA歐洲聯賽」

受限供應鏈延遲、電力不足等 美歐資料中心建設卡關

歐盟公民僅32%家庭裝冷氣 逾半受訪者對高溫擔憂

相關新聞

億萬富豪投資人達里歐：AI泡沫破滅 將在兌現投資收益之時

億萬富豪投資人達里歐（Ray Dalio）認為，人工智慧（AI）市場榮景已出現泡沫跡象，終將難逃泡沫破裂的命運。

博通股價重摔13%！財報優預期 AI晶片展望不夠強 拖累AI股

博通（Broadcom）周三公布優於預期的第2季財報，但市場最關注的AI晶片業務展望未能滿足華爾街高度期待，顯示其搶攻高速成長AI市場的速度可能不如投資人原先預期。盤後股價應聲重挫13%，並拖累邁威爾（Marvell）、美光（Micron）等AI概念股全面走低。

台積電ADR跌2.2% 較台北交易溢價縮為13.2%

台積電ADR周三下跌2.2%，收在歷史新高436.69美元，結束連二日漲勢，較台北交易溢價縮為13.2%。

美股九連漲止步 油價衝擊通膨疑慮再起 比特幣腰斬成AI熱潮棄兒

美股三大指數周三全數回落，標普500指數止步連九日漲勢。中東緊張局勢升溫推高油價，引發通膨疑慮，投資人趁機獲利了結。比特幣連跌四日，加密幣市場成為這波AI熱潮下的棄兒。

日圓觸及160 日銀總裁演說立場鷹派 升息機率高

日圓兌美元3日盤中一度觸及160日圓，代表日本當局4月30日後進場干預匯市的行動幾乎等於白忙一場，但日圓貶勢也暫止於160價位，因市場關注官方進場干預的風險，加上日本銀行（央行）總裁植田和男的最新說法，大幅提高日銀本月升息的可能性。

IEA：石油庫存將降至臨界點

國際能源總署（IEA）表示，如果全球石油庫存繼續以當前速度減少，可能在夏季需求高峰來臨前就降至臨界點，就算今天中東衝突落幕、荷莫茲海峽重新開放也是如此。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。