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台積電ADR跌2.2% 較台北交易溢價縮為13.2%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電。(路透)
台積電。(路透)

台積電ADR周三下跌2.2%，收在歷史新高436.69美元，結束連二日漲勢，較台北交易溢價縮為13.2%。

美股三大指數周三全數回落，標普500指數止步連九日漲勢。中東緊張局勢升溫推高油價，引發通膨疑慮，投資人趁機獲利了結。比特幣連跌四日，加密幣市場成為這波AI熱潮下的棄兒。

道瓊工業指數下跌620.72點，跌幅1.2%，收50,687.07點；標普500指數下跌56.10點，跌幅0.7%，收7,553.72點；那斯達克指數下跌239.92點，跌幅0.9%，收26,853.98點。

費城半導體指數逆勢上漲1.4%，邁威爾科技（Marvell）、英特爾、高通和SanDisk漲幅介於3.7%至6.7%之間。博通（Broadcom）盤後公布財報後重挫4.5%。

台灣加權股價指數周三大漲901.85點，收在46,459.16點。台積電（2330）漲1.9%收在2,425元。

個股　　　ADR代碼　ADR收盤（換算後）　漲跌幅（%）　台北上市股票收盤價　溢價率（%）

台積電　　TSM　　　2,744.86　　　　　　　-2.24　　　　　2,425.00　　　　　　+13.19

日月光　　ASX　　　　627.15　　　　　　　+1.66　　　　　　618.00　　　　　　　+1.48

聯電　　　UMC　　　　134.64　　　　　　　-4.63　　　　　　130.50　　　　　　　+3.17

中華電　　CHT　　　　141.11　　　　　　　-1.10　　　　　　141.00　　　　　　　+0.08

台積電ADR 台積電 台北

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