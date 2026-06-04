台積電ADR跌2.2% 較台北交易溢價縮為13.2%

美國政府針對六十個經濟體的三○一條款調查，其中強迫勞動調查部分，台灣將被課以百分之十稅率。學者認為，三○一條款是川普總統反制之前對等關稅被法院判決失效的替代法源，台灣與美國簽有對等貿易協定（ＡＲＴ），暫時取得較優稅率，目的是要給其他尚未簽ＡＲＴ國家壓力。但學者也示警，後續三○一條款還有產能過剩等不公平貿易調查，這才是川普關心部分，台灣不可掉以輕心。

2026-06-04 00:00