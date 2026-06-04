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台積電ADR跌2.2% 較台北交易溢價縮為13.2%
台積電ADR周三下跌2.2%，收在歷史新高436.69美元，結束連二日漲勢，較台北交易溢價縮為13.2%。
美股三大指數周三全數回落，標普500指數止步連九日漲勢。中東緊張局勢升溫推高油價，引發通膨疑慮，投資人趁機獲利了結。比特幣連跌四日，加密幣市場成為這波AI熱潮下的棄兒。
道瓊工業指數下跌620.72點，跌幅1.2%，收50,687.07點；標普500指數下跌56.10點，跌幅0.7%，收7,553.72點；那斯達克指數下跌239.92點，跌幅0.9%，收26,853.98點。
費城半導體指數逆勢上漲1.4%，邁威爾科技（Marvell）、英特爾、高通和SanDisk漲幅介於3.7%至6.7%之間。博通（Broadcom）盤後公布財報後重挫4.5%。
台灣加權股價指數周三大漲901.85點，收在46,459.16點。台積電（2330）漲1.9%收在2,425元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
台積電 TSM 2,744.86 -2.24 2,425.00 +13.19
日月光 ASX 627.15 +1.66 618.00 +1.48
聯電 UMC 134.64 -4.63 130.50 +3.17
中華電 CHT 141.11 -1.10 141.00 +0.08
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