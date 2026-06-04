美股九連漲止步 油價衝擊通膨疑慮再起 比特幣腰斬成AI熱潮棄兒

美股三大指數周三全數回落，標普500指數止步連九日漲勢。中東緊張局勢升溫推高油價，引發通膨疑慮，投資人趁機獲利了結。比特幣連跌四日，加密幣市場成為這波AI熱潮下的棄兒。

道瓊工業指數下跌620.72點，跌幅1.2%，收50,687.07點；標普500指數下跌56.10點，跌幅0.7%，收7,553.72點；那斯達克指數下跌239.92點，跌幅0.9%，收26,853.98點。

費城半導體指數逆勢上漲1.4%，邁威爾科技（Marvell）、英特爾、高通和SanDisk漲幅介於3.7%至6.7%之間。博通（Broadcom）盤後公布財報後重挫4.5%。

台積電ADR跌2.2%，輝達（NVIDIA）跌3.6%。

Baird投資策略分析師梅菲爾德（Ross Mayfield）說：「AI股彷彿在自己獨立的世界裡交易，很大程度上對總體和地緣政治風險視而不見。因此這些股票仍有買盤，尤其是在其他資產吸引力稍弱的日子。」

美伊隔夜在科威特和巴林再度發生衝突，以色列在黎巴嫩的軍事行動令局勢更加複雜，布蘭特原油上漲1.9%至每桶97.81美元。FedWatch工具顯示，市場目前預期Fed 12月升息的機率升至41.1%，較一個月前的9.1%大幅攀升。紐約Fed總裁威廉斯重申，儘管通膨上行風險存在，Fed貨幣政策「處於正確位置」，無需調整利率。

IG首席市場分析師波查普（Chris Beauchamp）說：「我們看到的不再是脆弱的停火，更像是一場低強度衝突，石油供應這個關鍵問題仍未解決。」

科技股和金融股領跌，能源股受油價提振領漲。科技七雄中六檔收黑，僅Meta上漲4.2%。軟體服務類股重挫4%，近月來持續受AI顛覆疑慮拖累。資產管理類股普遍下跌，此前瑞士Partners Group限制一檔86億美元私募股權基金的贖回，KKR、黑石集團（Blackstone）、Blue Owl和Ares Management跌幅介於3.9%至4.2%之間。

比特幣今年以來已下跌25%，且較去年10月高峰近腰斬。比特幣最大企業囤積者Strategy上周出人意料賣出32枚比特幣，執行董事長塞勒（Michael Saylor）向來鼓吹永不賣出，此舉令市場震驚，Strategy股價周三大跌7%。貝萊德（BlackRock）和富達（Fidelity）等主要業者推出的比特幣現貨ETF，已連續12日出現資金淨流出，合計約40億美元。

SpaceX計劃以每股135美元的目標價發行，擬籌資創紀錄的750億美元。