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加25％關稅…美引用不公平貿易 重擊巴西

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國總統川普（左）2025年10月在吉隆坡東協峰會場邊和巴西總統魯拉（右）會面。路透
美國總統川普（左）2025年10月在吉隆坡東協峰會場邊和巴西總統魯拉（右）會面。路透

紐約時報報導，美國川普政府一日提議對巴西進口商品加徵百分之廿五關稅。美方在完成一項貿易調查後認定，巴西存在不公平貿易做法，對美國企業造成負擔與損害。

美國貿易代表葛里爾在新聞稿中表示，調查發現巴西未能充分執行智慧財產權保護措施，也未採取足夠行動打擊貪腐與賄賂行為。此外，美國政府還批評巴西限制外國業者進入其乙醇市場，並指責巴西在執行反森林砍伐法規方面成效不足。

此次調查是依據一九七四年貿易法三○一條款進行。該法授權美國政府認定外國存在不公平貿易行為時，可以透過加徵關稅或其他懲罰措施回應。美國在去年七月對巴西展開這項調查。

葛里爾表示，過去一年來，他與美國總統川普多次與巴西總統魯拉舉行建設性會談，但雙方在三○一調查所涉及的多項議題上仍存在重大分歧。

美國貿易代表署預計於七月六日就相關關稅措施舉行公開聽證會。葛里爾表示，巴西政府必須在七月十五日前採取「回應性行動」，解決調查報告中提出的問題。

巴西總統魯拉二日表示，美國與巴西代表近幾周已舉行三次會談，但未能達成協議。魯拉特別提到，儘管美國試圖對巴西加徵關稅，中國卻在同一天宣布巴西已擺脫口蹄疫。

兩名巴西官員表示，美方提出的新關稅忽略了巴西政府近幾個月提出的許多論點，這顯示該政策可能偏向政治考量，而非純粹技術性判斷。

巴西是遭到美國以三○一條款進行調查的國家之一。這些調查是川普政府重建關稅政策的重要措施。

目前川普政府正試圖在今年夏季前建立一套更具法律穩定性的全球關稅體系。不過，根據三○一條款規定，政府必須先針對個別國家展開調查，完成諮詢與公開聽證程序後，新關稅才能生效。

巴西 關稅 葛里爾

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