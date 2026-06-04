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重建關稅壁壘 美擬對台徵10%關稅

聯合報／ 記者黃婉婷陳儷方、編譯劉忠勇／綜合報導
美國政府在調查各國強迫勞動行為後，提出將對台灣在內十餘個主要貿易夥伴的進口貨品加徵至少百分之十關稅，設法重建先前遭美國最高法院駁回的全面關稅壁壘。圖為漁港內的外籍漁工。記者劉學聖／攝影
美國政府在調查各國強迫勞動行為後，提出將對台灣在內十餘個主要貿易夥伴的進口貨品加徵至少百分之十關稅，設法重建先前遭美國最高法院駁回的全面關稅壁壘。圖為漁港內的外籍漁工。記者劉學聖／攝影

美國政府調查各國強迫勞動行為後，二日提出將對台灣在內十四個經濟體的貨品加徵百分之十關稅，其餘四十六個經濟體加徵百分之十二點五關稅，設法重建先前遭美國最高法院駁回的全面關稅壁壘。

日、韓、陸 面臨12.5%稅率

美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）發布新聞稿說，百分之十稅率將適用於來自加拿大、墨西哥、歐盟、台灣和英國等地的進口貨品。來自中國大陸印度、日本、南韓、巴西和瑞士等主要經濟體的商品，則將面臨更高的百分之十二點五稅率。

生效前須徵詢公眾意見

川普政府援引一九七四年貿易法三○一條款發動調查，藉此重建關稅措施。上述建議加徵的關稅即為調查的結論，這些關稅並不會立即生效，須先徵詢公眾意見。

美國貿易代表葛里爾在新聞稿中說：「我們最重要的貿易夥伴未能解決強迫勞動的貨品進口問題，這令人無法接受。這種情況讓美國勞工被迫在全球不公平的環境下競爭。我們不再容忍這種不平等的差異。」

根據公告，書面意見徵詢截止日期為七月六日，三○一條款小組將於七月七日起召開公聽會。

美趕7月期限推新關稅

美國總統川普的對等關稅政策二月被最高法院判決違法失效，三月引用一九七四年貿易法三○一條款調查全球數十國。作為權宜之計，川普另依據該貿易法第一二二條實施百分之十的全球關稅，但這項關稅將於七月到期。

葛里爾表示，目標是在現行措施到期前完成一系列貿易調查，讓川普能迅速推出新的關稅。

美國今年三月發動的三○一調查包括兩大項，一項是關於強迫勞動問題，另一項是所謂「產能過剩」等美國認定的不公平貿易行為。台灣在兩大項都被列入調查，美國二日宣布課徵台灣百分之十關稅，只是強迫勞動這一部分調查結果。葛里爾一日說，將在未來數周公布更多關於不公平貿易行為的調查結果。

政院稱最終稅率未定

對於美國以強迫勞動為由擬引「三○一條款」課台灣等十四國百分之十關稅，行政院台美經貿工作小組說，美方肯認台美簽署的對等貿易協定（ＡＲＴ），因此台灣被列為建議課徵較低稅率的十四國之一；此次公告僅為三○一調查程序之一，最終稅率尚未定案，台灣有信心取得逆差國中相對優惠待遇。

至於相關稅率生效時間，台美經貿工作小組表示，昨日起至七月六日前，利害關係人可提出評論意見，七月七日召開公聽會，公聽會後五日內利害關係人可提出反駁意見，ＵＳＴＲ並未提及最終採行措施的公布日期。

我對最終結果有信心

台美經貿工作小組表示，我方將持續與美方密切溝通，全力鞏固我國國家利益及產業利益。台灣期待也有信心，七月底前的最終結果將會充分反映台美既有談判成果。

經濟部表示，台灣已是與美方完成協議的國家，稅率有相對的優勢，台灣應不會受到不公平對待。

關稅 印度 中國大陸

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