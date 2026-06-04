重建關稅壁壘 美擬對台徵10%關稅

美國政府調查各國強迫勞動行為後，二日提出將對台灣在內十四個經濟體的貨品加徵百分之十關稅，其餘四十六個經濟體加徵百分之十二點五關稅，設法重建先前遭美國最高法院駁回的全面關稅壁壘。

日、韓、陸 面臨12.5%稅率

美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）發布新聞稿說，百分之十稅率將適用於來自加拿大、墨西哥、歐盟、台灣和英國等地的進口貨品。來自中國大陸、印度、日本、南韓、巴西和瑞士等主要經濟體的商品，則將面臨更高的百分之十二點五稅率。

生效前須徵詢公眾意見

川普政府援引一九七四年貿易法三○一條款發動調查，藉此重建關稅措施。上述建議加徵的關稅即為調查的結論，這些關稅並不會立即生效，須先徵詢公眾意見。

美國貿易代表葛里爾在新聞稿中說：「我們最重要的貿易夥伴未能解決強迫勞動的貨品進口問題，這令人無法接受。這種情況讓美國勞工被迫在全球不公平的環境下競爭。我們不再容忍這種不平等的差異。」

根據公告，書面意見徵詢截止日期為七月六日，三○一條款小組將於七月七日起召開公聽會。

美趕7月期限推新關稅

美國總統川普的對等關稅政策二月被最高法院判決違法失效，三月引用一九七四年貿易法三○一條款調查全球數十國。作為權宜之計，川普另依據該貿易法第一二二條實施百分之十的全球關稅，但這項關稅將於七月到期。

葛里爾表示，目標是在現行措施到期前完成一系列貿易調查，讓川普能迅速推出新的關稅。

美國今年三月發動的三○一調查包括兩大項，一項是關於強迫勞動問題，另一項是所謂「產能過剩」等美國認定的不公平貿易行為。台灣在兩大項都被列入調查，美國二日宣布課徵台灣百分之十關稅，只是強迫勞動這一部分調查結果。葛里爾一日說，將在未來數周公布更多關於不公平貿易行為的調查結果。

政院稱最終稅率未定

對於美國以強迫勞動為由擬引「三○一條款」課台灣等十四國百分之十關稅，行政院台美經貿工作小組說，美方肯認台美簽署的對等貿易協定（ＡＲＴ），因此台灣被列為建議課徵較低稅率的十四國之一；此次公告僅為三○一調查程序之一，最終稅率尚未定案，台灣有信心取得逆差國中相對優惠待遇。

至於相關稅率生效時間，台美經貿工作小組表示，昨日起至七月六日前，利害關係人可提出評論意見，七月七日召開公聽會，公聽會後五日內利害關係人可提出反駁意見，ＵＳＴＲ並未提及最終採行措施的公布日期。

我對最終結果有信心

台美經貿工作小組表示，我方將持續與美方密切溝通，全力鞏固我國國家利益及產業利益。台灣期待也有信心，七月底前的最終結果將會充分反映台美既有談判成果。

經濟部表示，台灣已是與美方完成協議的國家，稅率有相對的優勢，台灣應不會受到不公平對待。