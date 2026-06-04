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抗衰老新創 NewLimit 市場追捧

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

加密幣交易所Coinbase執行長阿姆斯壯共同創辦抗衰老新創公司NewLimit，在完成新一輪融資後，估值達到31億美元，是一年前三倍多，顯見市場對有望減緩或逆轉衰老藥物熱情高漲。

在5月29日結束的這輪融資中，NewLimit獲得注資4.35億美元。該公司專研逆轉細胞衰老，但目前尚無產品上市。其首款針對酒精性肝病藥物將於明年開始人體實驗。

NewLimit是科技億萬富豪支持的眾多抗衰老新創之一。2022年，Retro Biosciences獲OpenAI執行長奧特曼投資1.8億美元，該公司5月宣布估值達18億美元。據傳由亞馬遜創辦人貝佐斯資助的Altos Labs，2022年以30億美元資本額成立，如今已籌資到該數字近兩倍。

外界期盼這些公司能研發出阻止甚至逆轉生物衰老過程的藥物。先前的嘗試全以失敗告終，雖然美國食藥局不認同衰老是一種疾病。

NewLimit的做法是先瞄準一種疾病進行藥物開發，讓該藥物獲得批准，最終再擴大藥物應用範圍。若這種做法成功，該公司計劃用此手法針對更多疾病，例如代謝症候群，該疾病病徵包括高血壓、高血糖，影響大多數美國老年人。

亞馬遜 OpenAI 貝佐斯

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