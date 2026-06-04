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SpaceX 上市傳每股135美元 晨星潑冷水 認為只值一半

經濟日報／ 編譯劉忠勇季晶晶林聰毅／綜合外電

路透引述知情人士報導，SpaceX計劃以每股135美元的目標價，發行5億5,560萬股，在首次公開發行股票（IPO）籌資750億美元，將寫歷來最大IPO案。這家火箭和衛星通訊公司據傳已把估值目標定在1.75兆美元，但晨星公司認為頂多只有一半。

報導指出，在IPO這個階段設定特定目標價極為罕見。一般計劃上市的公司，通常要先訂出一個定價區間，再展開一系列投資人說明會（roadshow）。SpaceX的投資人說明會定4日展開，正式定價通常要到掛牌前一天才會確定。

彭博資訊4月曾報導，SpaceX的目標估值超過2兆美元，但路透最新報導指出，該公司目前對IPO的目標估值為至少1.8兆美元。研究機構晨星的最新報告則潑下一盆冷水，認為以現金流量折現法（DCF）計算，這家太空與人工智慧（AI）巨頭的價值僅約7,800億美元，連目標估值的一半都不到，建議投資人待IPO之後，有機會以更具吸引力的價格買進其股票。

晨星分析師認為，SpaceX旗下的AI事業xAI存在諸多可能性，且其「經濟護城河」仍不明確，可能嚴重侵蝕整體企業的價值。  

儘管對估值抱持保留態度，晨星預期SpaceX上市初期股價仍可能持續受市場熱烈追捧，主要因流通股數有限，加上主要投資銀行大力推廣，以及市場對AI題材需求旺盛，SpaceX股票短期內仍具上漲動能。  

這次IPO也將讓大眾投資人難得有機會參與億萬富豪馬斯克的願景。另據彭博資訊報導，與馬斯克有關的一家空殼公司，近幾周在美國休斯敦郊外一處鄉間地區收購大片土地，顯示這位億萬富豪可能在為其計劃中的550億美元晶片廠選定廠址。

根據房產記錄，這家名為WIT Tech LLC的公司已在格萊姆斯郡（Grimes）購入至少六筆土地，總面積超過6,000英畝（約2,428公頃）。

儘管文件未直接提及馬斯克的名字，但WIT Tech向懷俄明州州務卿提交的最新年度報告，是由馬斯克的重要副手之一伯查爾簽署。這家有限責任公司登記的郵寄地址位於加州帕羅奧圖，與SpaceX旗下人工智慧公司xAI相同。此外，德州多份土地交易文件也顯示，xAI法務長伯恩漢擔任WIT Tech的授權代表。

SpaceX IPO 路透

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