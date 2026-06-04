受限供應鏈延遲、電力不足等 美歐資料中心建設卡關

就算科技巨頭宣布在全美投入空前資金以大量建設資料中心，但實際的部署前景卻不明朗，主要受限於供應鏈延遲、許可申請、電力供應不足等瓶頸，導致建設進度嚴重落後，且差距近幾個月還持續擴大。在大西洋對岸的歐洲也出現類似狀況。

據摩根大通分析，全美預定2027年完工的資料中心，逾60%尚未動工，另有7%陷入延遲。

不過，分析師與電力產業專家指出，Google透過掌握自有發電資源，並投資可依據電力供應狀況調整運算負載的技術，設法突破，未來可能比競爭對手更快讓資料中心接入電網，也為其日益膨脹的資金彈藥提供新的部署方向。

今年，Google以47.5億美元收購風力與太陽能開發商Intersect，成為唯一擁有電力公司的科技巨頭。像這樣擁有現場發電能力正逐漸成為科技業者的重要競爭優勢。

許多地區的監管機關與電力主管單位正在研究，是否應讓與新發電設施同步興建的資料中心優先取得併網資格，因為它們對公共電網的依賴較低。

不過，自建電力設施同樣存在瓶頸。

摩根大通分析指出，燃氣渦輪機與電力變壓器供應延遲，已成為資料中心建設進度落後的重要原因。

除了自建電力可獲得較快併網資格外，監管機關也在研究，是否讓能於供電吃緊時降低耗電量，甚至暫時脫離電網的資料中心享有同樣待遇。

Google則是最早研究此類方案的科技公司之一。目前Google已與多家公用事業公司合作試辦計畫，在電網需求高峰期間降低用電，並因此獲得補償，這種模式稱為「需量反應」。

在歐洲，資料中心建設同樣陷入延宕。知情人士表示，歐盟斥資200億歐元（233億美元）打造五座大型人工智慧（AI）資料中心的計畫進展不順，延宕與資金問題正讓部分潛在合作夥伴打退堂鼓。

參與歐盟資料中心協商的波蘭數位部長史坦德斯基（Dariusz Standerski）表示，招標原訂5月啟動，如今預計延至7月。

他接受訪問時說，這些專案將分兩階段融資，相關資金將分別於2028年與2030年撥付。

這項計畫恐成為歐盟科技政策的最新失誤。歐盟官員擔心，若未能積極投資本土資料中心，將導致人才外流，並使歐洲在另一場由矽谷主導的科技革命中遭到邊緣化。