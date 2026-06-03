SpaceX自估價值1.8兆美元 晨星：恐怕一半都不到

SpaceX即將在那斯達克掛牌上市，可望成為史上規模最大首次公開發行股票（IPO），目標籌資金額為750億美元，估值達1.75兆美元。但投資研究機構晨星（Morningstar）的最新報告潑下一盆冷水，認為這家太空與人工智慧（AI）巨頭的價值僅約7,800億美元，不到IPO目標估值的一半。

晨星分析師發布的報告指出：「我們認為這家公司被明顯高估，在IPO之後，投資人將有機會以更具吸引力的價格買進其股票。」分析師認為，SpaceX旗下的AI事業xAI存在諸多可能性，且其「經濟護城河」仍不明確，可能嚴重侵蝕整體企業的價值。

晨星根據現金流量折現法（DCF）計算，給予SpaceX約7,800億美元估值，較目前私人市場約1.5兆美元的估值低約48%。晨星表示，SpaceX即將進行的IPO，並非散戶投資人的最佳進場時機。但分析師也說，渴望參與該公司將來潛在成功的長期投資人，未來將有更多機會，且「安全邊際」將比上市時更高。

儘管對估值抱持保留態度，晨星預期SpaceX上市初期股價可能持續受到市場熱烈追捧。分析師指出，由於流通股數有限，加上全球主要投資銀行大力推廣，以及市場對AI基礎建設題材需求旺盛，SpaceX股票短期內仍具備上漲動能。

然而，從最新財務表現來看，SpaceX距離穩定獲利仍有一段距離。該公司最新一季淨虧損達42.8億美元，2025年全年虧損49.4億美元，顯示仍處於大幅燒錢階段。

在營運結構方面，SpaceX旗下衛星網路業務Starlink的最新一季營收達32.6億美元，占公司總營收69%；太空事業營業損失6.19億美元，而xAI更虧損達25億美元。換言之，目前支撐SpaceX現金流與獲利能力的核心業務仍是衛星通訊服務，而非市場高度期待的AI業務。

值得注意的是，SpaceX在向主管機關提交的S-1上市文件中坦言，公司長期處於虧損狀態，未來也不保證能夠實現獲利。該文件指出，SpaceX目前大量投資於多項「創新但尚未被驗證」的新技術，包括AI、下一代火箭系統及太空基礎設施建設。公司預期未來數年仍須投入巨額資本支出，才能讓AI產品與相關服務進入獲利階段。