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IEA：石油庫存將降至臨界點

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

國際能源總署（IEA）表示，如果全球石油庫存繼續以當前速度減少，可能在夏季需求高峰來臨前就降至臨界點，就算今天中東衝突落幕、荷莫茲海峽重新開放也是如此。

IEA石油工業與市場部門負責人波索尼（Toril Bosoni）在倫敦舉行的標普全球能源中東石油與天然氣會議上表示，庫存下降情況預料會延續到夏季，並且存在、或很可能在夏季需求高峰到來前，庫存就降至臨界水準或史上最低點。夏季通常是北半球燃料需求高峰期，因人們會駕車或搭機外出度假。

波索尼表示，即使今天達成協議，重新開放荷莫茲海峽也需要六到八個月的時間。她補充道，這可能使IEA再度協調緊急釋放石油準備成為一種可能，但目前尚未進行相關討論，因為3月首批協調要釋出的4億桶原油中，約有一半尚未進入市場。

她還說，無論如何，緊急釋放戰略儲油僅是權宜之計，無法解決根本問題。供應缺口規模如此之大，若要縮小這個缺口，將不得不靠需求端，也就是出現所謂「需求破壞」的情況，因為高油價迫使消費者減少購買，從而使供需重新趨於平衡。

石油 荷莫茲海峽 中東

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