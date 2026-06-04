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Fed 主席華許聘保守派顧問
聯準會（Fed）新任主席華許已走馬上任，近來他向超過2萬名員工預告會帶來「新氣象」，並已聘請第一批新進人員，作為他的臨時顧問，分別是保守派政策藍圖「2025計畫」（Project 2025）的Fed章節作者文富瑞（Paul Winfree），以及史丹福大學智庫胡佛研究所研究員海爾（Daniel Heil）。
歷任Fed主席也曾在上任後，任命一到兩位資深政策顧問，但這些顧問多是由Fed內部擢升、或曾在Fed擔任幕僚、擁有貨幣政策歷練的人選，而文富瑞和海爾都未曾在Fed任職。
文富瑞在川普第一任期間，在白宮國內政策委員會任職，也在保守派智庫傳統基金會2024年大選前所制訂政策藍圖「2025計畫」中，被列為Fed章節的作者，提議激進改革Fed，包括提案調整Fed的政策目標，消弭追求充分就業、轉而支持抑制通膨的單一目標，並支持Fed大幅縮表。
海爾則在胡佛研究所和華許共事過，也曾是佛州前州長傑布‧布希（Jeb Bush）競選2016年總統期間的經濟政策顧問，最近的文章聚焦於降低聯邦醫療保健支出與社會福利的成本。
路透報導，華許2日發出內部備忘錄給Fed超過2萬名員工，承諾將遵循「Fed的最佳傳統」，「我們的優先事項將是從事正確的政策，以服務我們的職責和國家利益」；「找到更佳的替代選項時，不會仰賴過去的做法」，「期待能在未來幾季，共同對Fed的策略、政策及運作，進行開誠布公而思緒清晰的討論」。
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