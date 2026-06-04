日圓觸及160 日銀總裁演說立場鷹派 升息機率高

日圓兌美元3日盤中一度觸及160日圓，代表日本當局4月30日後進場干預匯市的行動幾乎等於白忙一場，但日圓貶勢也暫止於160價位，因市場關注官方進場干預的風險，加上日本銀行（央行）總裁植田和男的最新說法，大幅提高日銀本月升息的可能性。

彭博資訊報價顯示，日圓兌美元3日盤中一度貶近0.1%至160日圓兌1美元，回到日本當局4月底干預匯市時的價位，原因包括美國與伊朗談判的不確定性、美國通膨憂慮推升聯準會（Fed）升息預期，帶動美元買盤。

同日稍後，植田在演說中明確表示日銀正傾向於採取鷹派立場。市場解讀，這是為央行在15-16日的會議上決定升息1碼鋪路。植田表示，儘管中東局勢的不確定性加劇，但央行認為應對通膨上行風險比防範經濟成長下行風險更為緊迫。

他還說，近來長期殖利率飆升，反映出通膨預期的增強，凸顯要讓消費者物價可控的重要性。至於央行買進日本公債問題，植田的表態不像利率政策上那樣明確，但似乎也為放緩甚至停止縮減購債規模留下空間。

植田的這番言論視為鷹派信號，日圓兌美元匯率從講話開始前的159.9日圓一度升至159.37日圓。這是他在日銀決策會議前的最後一場公開談話。

同日稍早，日本財務大臣片山皋月重申，正準備在必要時，隨時回應匯率波動，「正如我一直所說，我們隨時準備在必要時對匯市採取因應行動」。片山被問到貨幣政策是否為矯正弱勢日圓的關鍵因素時，拒絕討論特定匯率水準，但表示她和日銀總裁「許多看法」是一致的。

亞洲央行面臨的貨幣政策緊縮壓力日益加大，主要是能源短缺和人工智慧（AI）熱潮兩種因素疊加，可能使通膨居高不下，增強了升息情境。除了日本，印度本月也可能提高借貸成本，南韓預料下月跟進。印尼和斯里蘭卡已經大幅升息，而澳洲今年來已升息三次。

安本集團固定收益高級投資組合經理傑若米‧鄭指出，這些因素不能孤立地看待，「AI正在推動積極的需求衝擊，而能源價格上漲則引發了成本推動型通膨。因此，通膨可能會持續存在，而非暫時性的。」