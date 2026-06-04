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OECD：中東衝突效應 全球經濟成長放緩

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
經濟合作暨發展組織（OECD）3日發布全球經濟展望報告指出，中東戰爭導致能源成本升高並拖累消費支出，今年全球經濟成長勢將顯著放緩。 路透
經濟合作暨發展組織（OECD）3日發布全球經濟展望報告指出，中東戰爭導致能源成本升高並拖累消費支出，今年全球經濟成長勢將顯著放緩。 路透

經濟合作暨發展組織（OECD）3日發布全球經濟展望報告指出，中東戰爭導致能源成本升高並拖累消費支出，今年全球經濟成長勢將顯著放緩；若衝突延燒至明年，甚至很可能使部分國家陷入經濟衰退，且通膨恐急劇上升。

OECD表示 ，倘若中東危機近期能獲得解決，波斯灣地區的油氣產量有望自第3季起，逐漸恢復至戰前水準，而此時，供應短缺主要局限在亞洲，該區還可以戰略準備和其他產油國的供應作為緩衝。在此基準情境下，OECD預估，2026年全球經濟成長率將從去年的3.4%放慢至2.8%，到2027年回升至3.1%。

其中，美國經濟成長率估從去年的2.1%放緩至2%，並在明年進一步降至1.8%。歐元區經濟成長率則預估從1.4%放緩至0.8%，明年回升至1.2%。亞洲方面，中國大陸經濟成長率估從去年的5.0%放緩至4.5%；日本經濟成長率預估從1.1%放緩至0.6%，成為受中東衝突相關貿易干擾影響最深的經濟體之一。

但報告指出，倘若能源干擾延續至2027下半年，今年全球經濟成長率預估降至2.1%，並於明年進一步放緩至1.8%，恐引發2008-2009年金融危機與新冠疫情期間以外、本世紀以來最嚴重的全球經濟放緩。在這種情況下，全球通膨率今年將增加0.4個百分點，明年再增加1.3個百分點；部分經濟體則恐陷入衰退，其中，依賴中東能源供給的亞洲國家將受創最深。

新冠疫情爆發前、也就是2013至2019年間，全球經濟以年均3.4%的速度擴張。

根據OECD報告，在基準情境下，G20國家的通膨率今年預估觸及4%的高峰，明年放緩至3.1%，而各國央行今年多將按兵不動，並在明年啟動降息。

但若衝突長期持續，G20今年通膨率預估攀抵4.4%，明年再升至4.7%，各國央行可能因此升息2至3碼。

OECD也說，若能源供給持續受到干擾、導致能源成本近一步攀高，可能削弱人工智慧（AI）領域的投資。

OECD首席經濟學家史卡佩塔在報告中表示，「干擾持續的時間愈長，所帶來的經濟與社會成本就會愈大。」他強調，許多國家都有陷入經濟衰退的風險，而且投資支出下滑，包括對高耗能的AI領域的投資，很可能導致失業率上升。

能源、肥料以及波斯灣地區其他主要碳氫化合物產品價格長期高漲，將對「家庭消費中能源和糧食占比較高」的開發中國家，造成特別嚴重的壓力。

美國 中東 波斯灣

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