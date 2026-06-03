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決定不輕易放過…涉資訊缺失等問題 Shein再遭法國重罰逾8億元

中央社／ 巴黎3日專電
法國競爭、消費和反詐騙總局（DGCCRF）今天基於中資超快時尚電商平台Shein不遵守消費者資訊相關規範等行為，處以2240萬歐元（約新台幣8.17億元）高額罰款。圖／路透社
法國競爭、消費和反詐騙總局（DGCCRF）今天基於中資超快時尚電商平台Shein不遵守消費者資訊相關規範等行為，處以2240萬歐元（約新台幣8.17億元）高額罰款。圖／路透社

法國競爭、消費和反詐騙總局（DGCCRF）今天基於中資超快時尚電商平台Shein不遵守消費者資訊相關規範等行為，處以2240萬歐元（約新台幣8.17億元）高額罰款。

Shein則提出異議，認為罰款金額不成比例。

法國中小企業暨貿易部長巴潘（Serge Papin）說：「自從在Shein平台上發現兒童色情玩偶後，我們就決定不放過這些平台，我們將持續行動，直到這些平台徹底改變做法，或撤出市場。」

費加洛報（Le Figaro）報導，這次懲罰針對兩個實體，一是管理Shein網站的ISSL，罰款1670萬歐元；另一是負責銷售Shein商品的ISEL，罰款570萬歐元。

在ISSL部分，法國競爭、消費和反詐騙總局因網站未在確認訂單電郵中提供賣家名稱、商品售價或交貨日期等重要資訊給消費者而予以懲罰。

Shein辯稱，消費者可在網站使用者帳戶中找到這些資訊。一名平台發言人表示，當局一年多前就掌握這些郵件，卻為了處以高額罰款而選擇不告知；發言人還說，被指責的做法去年就已修正。

在ISEL部分，法國競爭、消費和反詐騙總局抨擊的是商品退貨政策，並指出產品對環境影響相關資訊一度缺失的狀況。

平台發言人說，資訊暫時缺失的狀況與技術問題有關，發現問題當天就主動解決，且是在收到DGCCRF行政懲罰之前。發言人表示，Shein對這些行政懲罰提出異議，認為這些懲罰明顯不成比例且具歧視性。

但對巴潘來說，「我們懲罰的不是一些錯誤，而是一種模式：有些電商平台不遵守我們的規範，不保護消費者，而我們的商家卻遵守規則。」

近一年來，中資電商平台屢挨重罰。去年7月，DGCCRF調查認為存在誤導消費者的商業行為，Shein同意支付4000萬歐元罰款；上週，中資電商Temu因未遵守限制非法商品銷售的義務，被歐盟執行委員會罰款2億歐元。

詐騙 法國

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