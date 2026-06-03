快訊

台中知名連鎖火鍋無預警倒閉！負責人夫妻疑捲款數億逃出國 檢警急追

川普曝伊朗已同意「不擁有核武」 親揭荷莫茲解除封鎖可能時間點

王浩宇爆地勤機上偷拍空服員「下面」 星宇：已交航警處理

聽新聞
0:00 / 0:00

搶跟工程師結婚？AI熱潮重塑南韓階級 三星SK海力士工作、相關科系超競爭

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
AI熱潮使人們對三星和SK海力士的看法發生改變，不只在就業市場，連在學生選擇學校志願和婚姻市場都搶破頭。圖／美聯社
AI熱潮使人們對三星和SK海力士的看法發生改變，不只在就業市場，連在學生選擇學校志願和婚姻市場都搶破頭。圖／美聯社

南韓的人工智慧（AI）晶片熱潮正在創造出一個新的企業菁英階級。三星電子和SK海力士的工作長久以來都因高薪和穩定而受到推崇，如今AI驅動的利潤改變了外界對半導體業的看法，這些工作日益被視為身分象徵，包括申請大學、求職到尋找另一半和結婚。

韓國先驅報報導，這個現象在網路上被稱為「Samjeon-nix」（三星和SK海力士的混合詞）。一開始主要是股市散戶在用，但現在已衍生出更廣泛的意義，反映出晶片製造商的財富暴增正在重塑社會認知，且影響範圍遠超過股票市場。

對頂尖學生而言，大學與SK海力士合作設立的半導體科系，已不再被視為只是另一種工程專業，而是正日益被拿來和醫學院比較。這些科系提供的許多福利都吸引學生，從學費全額補助、獎學金到海外受訓機會，更重要的是畢業後保證就業。

數據反映出吸引力增加。2026年提前招生階段，高麗大學、西江大學和漢陽大學與SK海力士合作的半導體科系，平均競爭率達到30.98名申請生搶一名額；與三星合作的半導體科系也達到18.33名學生搶一名額。

這種情況擴及婚姻市場，婚介公司Sunoo近期把三星員工在配偶指數上的分數從84調高至87分，並計劃把SK海力士員工從80分調至83分。這項調整使半導體員工的分數更靠近傳統婚姻市場上受青睞的職業，例如律師和藥師，這些職業通常分數都在90分左右。

Sunoo公司主管表示，這項調整反映出，愈來愈多人認為，半導體大廠員工現在享受的經濟報酬，與某些證照專業人士旗鼓相當。

另一家大型媒合公司Duo則給了較謹慎的評估。雖然該公司未按職業對會員進行排名，但表示，三星和SK海力士等大企業員工一直以來都備受青睞，因為他們的收入和工作穩定。該公司主管表示，「我們看到的不是偏好突然增加，原本就受歡迎的職業持續受青睞」。

但專家也提醒，勿將此趨勢解讀為製造業工作的整體地位提升。高麗大學社會系教授姜敏亨（音譯）表示，「這波熱潮讓人注意到一群長期收入豐厚的製造業員工，先前未必被視為地位象徵」。

聖公會大學勞動學院院長河鐘康（音譯）將此現象描述為「半導體超級周期支撐起的特殊案例」，「這不該被視為製造業工作整體價值正被重新評估的證據」。

SK海力士 三星 南韓

延伸閱讀

頂大算什麼！南韓「半導體高中」才夯 學子就業目標鎖定三星、SK海力士

韓媒點名台灣3大巨人改變全球科技業！讚黃仁勳「半導體業拿破崙」

00735今年績效63.31%！三星、海力士、台積電全包 重倉南韓記憶體雙雄迎漲價紅利

韓股市值 躍全球第六大

相關新聞

美股早盤／油價連3天上揚！費半獨強 英特爾漲8%、Marvell續升

中東衝突升溫，油價連續三天上揚，並帶動公債殖利率攀高，美股3日早盤四大指數漲跌互見。

搶跟工程師結婚？AI熱潮重塑南韓階級 三星SK海力士工作、相關科系超競爭

南韓的人工智慧（AI）晶片熱潮正在創造出一個新的企業菁英階級。三星電子和SK海力士的工作長久以來都因高薪和穩定而受到推崇，如今AI驅動的利潤改變了外界對半導體業的看法，這些工作日益被視為身分象徵，包括申請大學、求職到尋找另一半和結婚。

現階段AI股押台積電為何勝算最大？ 駿利：算力不拘形式「通吃」

美股三大指數2日又再創新高，達康泡沫爆裂歷史重演的疑慮也至今未消。但駿利亨德森基金經理人表示，這波人工智慧（AI）基建投資熱潮還看不到盡頭，而台積電對現階段AI發展而言，是最舉足輕重的公司。

台灣行結束後 下一站去哪？黃仁勳再訪韓料將全面布局「這項」技術

人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在結束台灣行程後，預定4日造訪南韓，此行他將凸顯當地在實體AI領域的潛力，並把機器人作為訪韓行程的首要之務。

衝擊全球！OECD：伊朗戰爭若拖太久 部分國家恐陷經濟衰退

經濟合作暨發展組織（OECD）3日發布全球經濟展望報告指出，中東戰爭導致能源成本升高並拖累消費支出，今年全球經濟成長勢將顯著放緩；若衝突延燒至明年，甚至很可能使部分國家陷入經濟衰退，且通膨恐急劇上升。

伊朗和談不順 科技題材及AI需求仍帶動亞股漲勢

由於中東和平談判進展不順，油價今天大漲逾2%，但在人工智慧（AI）熱潮帶動下，多數亞洲股市仍維持漲勢

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。