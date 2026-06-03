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瞄準日本無人機市場 台灣28家業者參展搶攻商機

中央社／ 東京3日專電
正在千葉幕張展覽館舉行的日本國際無人機展（Japan Drone 2026），台灣集結28家無人機與航太供應鏈廠商參展，駐日代表李逸洋3日出席開幕活動，參觀展區時對現場模型相當感興趣。駐日代表處提供／ 中央社
正在千葉幕張展覽館舉行的日本國際無人機展（Japan Drone 2026），台灣集結28家無人機與航太供應鏈廠商參展，駐日代表李逸洋3日出席開幕活動，參觀展區時對現場模型相當感興趣。駐日代表處提供／ 中央社

日本無人機市場近年快速成長，相關需求持續擴大，也為台灣業者帶來新商機。正在千葉幕張舉行的日本國際無人機展，台灣集結28家無人機與航太供應鏈廠商組成「台灣館」，展現台灣無人機產業實力，並積極拓展日本市場。

儘管薔蜜颱風影響關東地區，日本國際無人機展（Japan Drone 2026）今天仍如期登場。「台灣卓越無人機海外商機聯盟」（TEDIBOA）及台灣無人機協會在經濟部支持下，率領台灣廠商參與展出。

駐日代表李逸洋也受邀出席開幕活動，與經濟部產業發展署副署長鄒宇新、漢翔航空工業總經理莊秀美、國防產業發展協會秘書長徐綬章，及台灣無人機協會理事長張畯皓等人共同參觀展區。

李逸洋在臉書發文表示，台灣無人機產業近年發展迅速，無論是整機製造或零組件技術，都已達到國際水準，也獲得日本業界高度肯定。他認為，日本市場未來仍有很大發展空間，值得台灣業者持續深耕。

他表示，根據統計，台灣去年無人機整機出口金額達9342萬美元，較前一年成長21倍；今年1月至4月出口額已達1億4773萬美元，不僅超越去年全年表現，出口數量也達18萬架，高於去年全年的13萬架。整機出口市場以捷克、波蘭及美國為主。

李逸洋表示，至於對日出口，目前仍以零組件為主。去年出口金額為3846萬美元，今年第一季已達1526萬美元，若維持目前成長動能，全年有機會較去年成長5至6成。

他指出，日本目前約有36萬架無人機，其中超過9成（91%）來自中國，日本自製比例僅約3%。由於自製率過低，日本首相高市早苗主導的17項成長戰略產業領域將「小型無人機」列為優先發展的項目。

他表示，日本無人機產業在材料、精密加工、感測器、光學元件、通訊、影像傳輸、引擎及馬達、電池等領域具有優異技術；台灣則積極推動無人機核心關鍵「三晶二軟」，包括飛行控制晶片及模組、通訊晶片及模組、衛星定位晶片及模組；飛行控制軟體、地面控制軟體的研發。

此外，工研院今年初取得美國無人系統協會首個海外「綠色無人機」（Green UAS）授權認證據點資格，負責在台執行無人機資安合規與供應鏈審查。

李逸洋表示，面對地緣政治與全球供應鏈重組浪潮，「非紅供應鏈」已成為國際產業布局焦點，台日雙方可在關鍵零組件、核心模組、共同研發、資安驗證及應用場域等方面深化合作，共同打造更安全可靠的無人機供應鏈。他也強調，駐日代表處將持續與經濟部合作，協助台灣業者掌握日本市場發展機會。

正在千葉幕張展覽館舉行的日本國際無人機展（Japan Drone 2026），台灣集結28家無人機與航太供應鏈廠商參展，展現台灣無人機產業實力。駐日代表李逸洋（右2）3日出席開幕活動，與經濟部產業發展署副署長鄒宇新（右1）、漢翔航空工業總經理莊秀美（右3）共同參觀展區。駐日代表處提供／ 中央社
正在千葉幕張展覽館舉行的日本國際無人機展（Japan Drone 2026），台灣集結28家無人機與航太供應鏈廠商參展，展現台灣無人機產業實力。駐日代表李逸洋（右2）3日出席開幕活動，與經濟部產業發展署副署長鄒宇新（右1）、漢翔航空工業總經理莊秀美（右3）共同參觀展區。駐日代表處提供／ 中央社
正在千葉幕張展覽館舉行的日本國際無人機展（Japan Drone 2026），台灣集結28家無人機與航太供應鏈廠商參展，駐日代表李逸洋（右1）3日出席開幕活動，參觀展區聽取解說。駐日代表處提供／ 中央社
正在千葉幕張展覽館舉行的日本國際無人機展（Japan Drone 2026），台灣集結28家無人機與航太供應鏈廠商參展，駐日代表李逸洋（右1）3日出席開幕活動，參觀展區聽取解說。駐日代表處提供／ 中央社

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