伊朗和談不順 科技題材及AI需求仍帶動亞股漲勢

由於中東和平談判進展不順，油價今天大漲逾2%，但在人工智慧（AI）熱潮帶動下，多數亞洲股市仍維持漲勢。

法新社報導，儘管美國總統川普一再保證美國與伊朗正逐步接近結束已經進行3個月的戰爭及重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），原油投資人似乎仍在觀望，等待更明確進展。

伊朗媒體報導，因以色列對黎巴嫩發動攻擊，伊朗本週已經停止與美國聯繫，市場不安為之加劇。不過川普對此予以否認。他說：「我們的對話一直持續著，包括4天前、3天前、2天前、1天前，以及今天。」

然而美軍昨天表示，已經「成功擊退」伊朗對波斯灣的一連串飛彈和無人機攻擊，並對伊朗葛希姆島（Qeshm Island）展開自衛性打擊。美軍中央司令部（Centcom）指出，伊朗對「民用船隻」發射的3架攻擊無人機均遭到擊落。

和平協議的不確定性推升主要油價合約上漲超過2%，其中布倫特原油（Brent Crude）本週累計已經上漲逾5%，西德州中級原油（West Texas Intermediatecrude）則至少漲10%。

相形之下，股市在科技題材及AI需求帶動下延續漲勢。東京股市大漲逾2%，其中半導體廠東京威力科創（Tokyo Electron）飆升超過13%，愛德萬測試（Advantest）上漲5.1%。台北股市則因台積電強勁上攻而收漲2%。

IG集團首席市場分析師波尚（Chris Beauchamp）表示：「股市再度由科技股領航，主動忽略地緣政治消息。圍繞伊朗的緊張情勢對投資人熱情影響有限，AI產業一連串利多消息反而更具吸引力。」

日股基準日經指數今天收漲2.5%，來到68402.13點。港股恆生指數收跌1.6%，來到25633.21點。上證指數收漲0.2%，來到4083.97點。

至於其他亞股，台北、首爾、雪梨、新加坡、曼谷、馬尼拉股巿收漲。吉隆坡、雅加達、威靈頓股巿收跌。