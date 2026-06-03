現階段AI股押台積電為何勝算最大？ 駿利：算力不拘形式「通吃」

美股三大指數2日又再創新高，達康泡沫爆裂歷史重演的疑慮也至今未消。但駿利亨德森基金經理人表示，這波人工智慧（AI）基建投資熱潮還看不到盡頭，而台積電對現階段AI發展而言，是最舉足輕重的公司。

駿利亨德森全球科技與創新基金（JNGTX）投資組合經理人柯夫斯基認為，有別於2000年的達康泡沫，當前這股AI資本支出熱潮有一大不同點：實體設施和電力供應受限。這應會把成長觸頂的時間往後推。

從業資歷長達20年的柯夫斯基承認，資本支出如何有效率配置，的確是一大顧慮；但「我們還看不到AI布建將在未來兩年告終的跡象。不過，歷史告訴我們，在五至十年期間投入那麼多支出，資金巨浪必有潮起潮落。」

柯夫斯基的基金聚焦於物色AI生態系的「關鍵賦能股」，例如輝達（Nvidia）、台積電和博通（Broadcom），這讓該基金3年和10年績效擊敗美股標普500指數。

他表示，目前台積電已擠下輝達、躍為亨德森全球科技與創新基金的最大持股。他形容台積電「或許是此刻賦能AI最重要的公司」。

柯夫斯基指出，台積電作為舉世唯一專門為其他公司代工生產晶片的晶圓廠，生產製程技術遙遙領先的尖端晶片；而且，就AI發展渴求的算力而論，台積電不拘形式「通吃」，因為這些AI晶片全由這家公司製造。

擔心AI泡沫的投資人可能懷疑：算力會不會供過於求？但柯夫斯基說，憂慮此問題的投資人，大可把錢押注在台積電，理由是：「算力由哪家半導體公司供應，並不重要，因為那些晶片全都在台積電製造。」