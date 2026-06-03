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台灣行結束後 下一站去哪？黃仁勳再訪韓料將全面布局「這項」技術

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
黃仁勳將再訪南韓，預料將聚焦實體AI技術。圖／路透
黃仁勳將再訪南韓，預料將聚焦實體AI技術。圖／路透

人工智慧（AI）晶片巨頭輝達NVIDIA）執行長黃仁勳在結束台灣行程後，預定4日造訪南韓，此行他將凸顯當地在實體AI領域的潛力，並把機器人作為訪韓行程的首要之務。

他2日在台北國際電腦展（Computex）場邊首次舉行的南韓夥伴之夜表示：「我認為機器人來南韓來說非常重要，我希望能為南韓的機器人產業做出貢獻。」「我們總是會考慮投資南韓，當地有非常棒的生態系、非常明智的企業，技術實力也很優秀。」

黃仁勳距離上次以記憶體晶片為主題的訪韓行程僅隔七個月，他這次把重心擴大至AI、機器人與數位分身等領域，顯示輝達對南韓在實體AI發展潛力的重視。

所謂實體AI，是指能夠感知、推理並在真實世界中採取行動的AI系統，必須考量重力、幾何結構、質量等物理限制。這類技術被視為自駕車、工業機器人、人形機器人與智慧工廠的關鍵基礎，可讓AI從數位服務進一步走向實際應用。

產業人士指出，南韓已建立完整的機器人供應鏈，從先進運算所需的高頻寬記憶體（HBM），到機器人使用的電池技術一應俱全。

該人士表示，南韓汽車與電子製造業累積數十年的精密機械控制經驗，正與機器人技術產生強大綜效。

對輝達而言，南韓企業已成為推動實體AI商業化的重要夥伴。輝達目前正打造涵蓋GR00T N1.7人形機器人模型、Isaac機器人平台以及Cosmos物理世界模型的完整實體AI生態系。

黃仁勳此行最受矚目的活動之一，將是與SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣以及Naver創辦人李海珍共進晚餐。外界認為，這場被稱為「乾杯峰會」的聚會，將聚焦實體AI合作機會。

市場也高度關注黃仁勳首度與LG集團會長具光謨會面。雙方預料將討論樂金電子於CES 2026發表的CLOiD家用機器人，該產品採用輝達Jetson Thor機器人晶片與Isaac平台。

此外，現代汽車集團預料將與輝達討論機器人、自駕技術與AI工廠合作。現代已透過Boston Dynamics的人形機器人Atlas以及AI工廠專案，與輝達建立合作關係。

Naver則可能在軟體與基礎建設方面扮演重要角色，將雙方合作範圍從去年的6萬顆繪圖處理器（GPU）擴大至實體AI與主權AI基礎設施。

其他可能合作對象還包括斗山集團（Doosan Group）、NC AI、現代Rotem及Posco DX等企業。

黃仁勳最後將與約30家機器人與AI新創公司進行閉門會議，其中包括Upstage、RLWRLD、NdotLight及Aei Robot等業者。

黃仁勳 NVIDIA 輝達 南韓

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