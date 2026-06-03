快訊

「笑得你心裡發寒」成絕響！鍾景輝離世 《賭神3》靳能「陰森笑」流傳至今

整理包／美301勞動強迫調查提議對台加稅10%「日韓課更重」 關鍵QA看這

聽新聞
0:00 / 0:00

AI魔力發威！1990年代PC股也回春 不只DELL這家受惠

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
戴爾公司上周公布盈餘季報時表示，用於AI資料中心的伺服器產品需求旺盛，激勵該股應聲暴漲。圖／路透
戴爾公司上周公布盈餘季報時表示，用於AI資料中心的伺服器產品需求旺盛，激勵該股應聲暴漲。圖／路透

人工智慧（AI）投資熱潮使美國億萬富豪戴爾看來絕頂聰明。這位科技大亨2013年花了大約250億美元，讓以他命名的筆電製造公司下市，13年後的今天，他持有的40%戴爾公司股票價值約1,200億美元！

這是因為，戴爾上周公布盈餘季報時表示，用於AI資料中心的伺服器產品需求旺盛，激勵該股應聲暴漲近50%。這與十年前戴人個人電腦（PC）事業遭遇外國廠競烈競爭，股價頻頻破底的情況大相逕庭。營運焦點轉向「企業」產品雖是合理策略，但拚搏過程仍是一場奮戰。

如今，隨著Google、OpenAI、SpaceX等超大型雲端服務業者（hyperscaler）砸巨資布建AI資料中心，這些支出巨浪也讓戴爾分一杯羹。戴爾第1季AI伺服器營收年比狂飆757%至160億美元。不止如此，矽谷科技集團慷慨的資本支出也滋潤了戴爾其他事業，首季普通伺服器營銷幾乎倍增，包含PC的部門營收同步躍增近20%。根據LSEG訪調分析師的共識預測，未來數年，戴爾營收可望高踞千億美元上下的水準，最快2028年開始倍增。

而且，運勢隨AI翻轉的1990年代資訊科技（IT）巨人不只戴爾一家。自昔日PC與印表機巨人惠普（HP）分出的慧與科技（Hewlett Packard Enterprise，HPE），本周一也傳出伺服器營收爆炸成長的好消息，帶動次日股價暴漲逾25%。昔日協助企業管理各種「科技堆疊」的傳統IT集團，如今華麗轉身變成一檔火熱的成長股。

不過，分析師指出，像戴爾、HPE這樣的硬體公司，只是AI相關資本支出連環漲當中的一個環節。伺服器製造商的生意倚賴零組件，但這些零組件面臨成本上漲和供應受限問題，例如戴爾就警告DRAM和NAND記憶體晶片價格居高不下。儘管首季營收衝上歷史高峰水準，當季毛利率卻降到18%，是2018年重新上市以來最低水準。

但就眼前而論，營收成長強得令華爾街振奮。戴爾的企業價值如今直逼3,000億美元，股價本益比僅約未來一年預期每股盈餘的25倍，且仍在增加。這些數字或許不如當紅AI新創公司那麼誘人，但顯然迎合投資人偏愛「轉機股」的口味。

伺服器 人工智慧 戴爾

延伸閱讀

AI時代尚處初升段！外媒點名「4檔晶片股」必買：散戶暴富標的

華爾街憂心AI成長高峰將屆

PC市場飽和論紛飛 巨頭仍參戰！為何輝達、聯發科、高通搶攻筆電晶片？

OpenAI、Anthropic IPO 效應 亞股漲勢新催化劑...有了

相關新聞

AI魔力發威！1990年代PC股也回春 不只DELL這家受惠

人工智慧（AI）投資熱潮使美國億萬富豪戴爾看來絕頂聰明。這位科技大亨2013年花了大約250億美元，讓以他命名的筆電製造公司下市，13年後的今天，他持有的40%戴爾公司股票價值約1,200億美元！

整理包／美301勞動強迫調查提議對台加稅10%「日韓課更重」 關鍵QA看這

美國貿易代表署（USTR）發布針對強迫勞動議題的301條款調查結果，提議對台灣等14個經濟體加徵10%關稅，其餘46個經濟體加徵12.5%關稅，箇中差異在於，是否已實施、或在各自對等貿易協定（ART）做出與強迫勞動產品進口禁令的相關承諾。

外資今年以來對最夯韓台股轉為賣超 轉而擁抱日股

人工智慧（AI）浪潮席捲全球，帶動南韓和台灣今年成為亞洲表現最亮眼的兩個股市。但對外資而言，亞洲最具吸引力的投資去處卻在日本。

韓媒點名台灣3大巨人改變全球科技業！讚黃仁勳「半導體業拿破崙」

隨著輝達執行長黃仁勳即將訪問南韓，當地媒體也將目光投向全球半導體產業背後的關鍵推手。從輝達執行長黃仁勳到超微執行長蘇姿丰，再到台積電創辦人張忠謀，韓媒盛讚這些與台灣有深厚淵源的「半導體巨人」，不僅主導全球AI競賽，更深刻改變半導體產業發展方向。

現階段AI股押台積電為何勝算最大？ 駿利：算力不拘形式「通吃」

美股三大指數2日又再創新高，達康泡沫爆裂歷史重演的疑慮也至今未消。但駿利亨德森基金經理人表示，這波人工智慧（AI）基建投資熱潮還看不到盡頭，而台積電對現階段AI發展而言，是最舉足輕重的公司。

台灣行結束後 下一站去哪？黃仁勳再訪韓料將全面布局「這項」技術

人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在結束台灣行程後，預定4日造訪南韓，此行他將凸顯當地在實體AI領域的潛力，並把機器人作為訪韓行程的首要之務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。