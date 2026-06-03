快訊

「笑得你心裡發寒」成絕響！鍾景輝離世 《賭神3》靳能「陰森笑」流傳至今

整理包／美301勞動強迫調查提議對台加稅10%「日韓課更重」 關鍵QA看這

聽新聞
0:00 / 0:00

情況嚴峻…中東戰火重創全球經濟 OECD下修2026年成長預測

中央社／ 巴黎3日綜合外電報導
經濟合作暨發展組織（OECD）今天警告，中東戰爭已削弱全球經濟成長前景，若2027年之前無法達成有效的停火協議，衝擊將更為嚴峻。圖／美聯社
經濟合作暨發展組織（OECD）今天警告，中東戰爭已削弱全球經濟成長前景，若2027年之前無法達成有效的停火協議，衝擊將更為嚴峻。圖／美聯社

經濟合作暨發展組織（OECD）今天警告，中東戰爭已削弱全球經濟成長前景，若2027年之前無法達成有效的停火協議，衝擊將更為嚴峻。

法新社報導，由38個工業化國家組成的OECD在季度更新報告中指出，若波灣地區的石油和天然氣出口能在第3季恢復至衝突前水準，2026年全球經濟成長率將從原本預期的2.9%下調至2.8%。

然而，OECD指出，若中東戰爭延燒至明年，全球成長率恐進一步放緩至2.1%，遠低於新冠疫情爆發前、2013年至2019年間年均3.4%的成長水準。

OECD首席經濟學家史卡佩塔（Stefano Scarpetta）在報告中表示，「干擾持續的時間越長，所帶來的經濟與社會成本就會越大。」

他強調，許多國家都有陷入經濟衰退的風險，而且投資支出下滑，包括對高耗能的人工智慧（AI）領域的投資，很可能導致失業率上升。

能源、肥料以及波斯灣地區其他主要碳氫化合物產品價格長期高漲，將對「家庭消費中能源和糧食占比較高」的開發中國家造成特別嚴重的壓力。

即使美國和以色列2月底對伊朗發動攻擊引發的戰爭能在未來幾週內落幕，OECD仍預測，今年全球通膨率將自去年的3.4%升至4.0%。

在這個「短期干擾情境」下，OECD預測美國在去年達到2.1%後，今年將放緩至2.0%，並於明年進一步降至1.8%。

至於高度仰賴能源進口的歐元區，若中東能於未來幾週內達成停火，則其國內生產毛額（GDP）成長率仍將從去年的1.4%下滑至今年的0.8%。

中東 美國 波斯灣

延伸閱讀

中東戰爭推升能源成本 歐銀調降歐洲經濟展望

三大國際機構示警 中東戰爭對全球經濟造成嚴重打擊

中東戰爭推升能源成本 歐元區通膨率飆至3.2%

中東戰爭第95天》波灣衝突再起科威特遭襲 最新發展一次看

相關新聞

AI魔力發威！1990年代PC股也回春 不只DELL這家受惠

人工智慧（AI）投資熱潮使美國億萬富豪戴爾看來絕頂聰明。這位科技大亨2013年花了大約250億美元，讓以他命名的筆電製造公司下市，13年後的今天，他持有的40%戴爾公司股票價值約1,200億美元！

整理包／美301勞動強迫調查提議對台加稅10%「日韓課更重」 關鍵QA看這

美國貿易代表署（USTR）發布針對強迫勞動議題的301條款調查結果，提議對台灣等14個經濟體加徵10%關稅，其餘46個經濟體加徵12.5%關稅，箇中差異在於，是否已實施、或在各自對等貿易協定（ART）做出與強迫勞動產品進口禁令的相關承諾。

外資今年以來對最夯韓台股轉為賣超 轉而擁抱日股

人工智慧（AI）浪潮席捲全球，帶動南韓和台灣今年成為亞洲表現最亮眼的兩個股市。但對外資而言，亞洲最具吸引力的投資去處卻在日本。

韓媒點名台灣3大巨人改變全球科技業！讚黃仁勳「半導體業拿破崙」

隨著輝達執行長黃仁勳即將訪問南韓，當地媒體也將目光投向全球半導體產業背後的關鍵推手。從輝達執行長黃仁勳到超微執行長蘇姿丰，再到台積電創辦人張忠謀，韓媒盛讚這些與台灣有深厚淵源的「半導體巨人」，不僅主導全球AI競賽，更深刻改變半導體產業發展方向。

現階段AI股押台積電為何勝算最大？ 駿利：算力不拘形式「通吃」

美股三大指數2日又再創新高，達康泡沫爆裂歷史重演的疑慮也至今未消。但駿利亨德森基金經理人表示，這波人工智慧（AI）基建投資熱潮還看不到盡頭，而台積電對現階段AI發展而言，是最舉足輕重的公司。

台灣行結束後 下一站去哪？黃仁勳再訪韓料將全面布局「這項」技術

人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在結束台灣行程後，預定4日造訪南韓，此行他將凸顯當地在實體AI領域的潛力，並把機器人作為訪韓行程的首要之務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。