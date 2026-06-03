情況嚴峻…中東戰火重創全球經濟 OECD下修2026年成長預測

經濟合作暨發展組織（OECD）今天警告，中東戰爭已削弱全球經濟成長前景，若2027年之前無法達成有效的停火協議，衝擊將更為嚴峻。

法新社報導，由38個工業化國家組成的OECD在季度更新報告中指出，若波灣地區的石油和天然氣出口能在第3季恢復至衝突前水準，2026年全球經濟成長率將從原本預期的2.9%下調至2.8%。

然而，OECD指出，若中東戰爭延燒至明年，全球成長率恐進一步放緩至2.1%，遠低於新冠疫情爆發前、2013年至2019年間年均3.4%的成長水準。

OECD首席經濟學家史卡佩塔（Stefano Scarpetta）在報告中表示，「干擾持續的時間越長，所帶來的經濟與社會成本就會越大。」

他強調，許多國家都有陷入經濟衰退的風險，而且投資支出下滑，包括對高耗能的人工智慧（AI）領域的投資，很可能導致失業率上升。

能源、肥料以及波斯灣地區其他主要碳氫化合物產品價格長期高漲，將對「家庭消費中能源和糧食占比較高」的開發中國家造成特別嚴重的壓力。

即使美國和以色列2月底對伊朗發動攻擊引發的戰爭能在未來幾週內落幕，OECD仍預測，今年全球通膨率將自去年的3.4%升至4.0%。

在這個「短期干擾情境」下，OECD預測美國在去年達到2.1%後，今年將放緩至2.0%，並於明年進一步降至1.8%。

至於高度仰賴能源進口的歐元區，若中東能於未來幾週內達成停火，則其國內生產毛額（GDP）成長率仍將從去年的1.4%下滑至今年的0.8%。