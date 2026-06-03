因應中東局勢 日本政府編列逾3兆日圓追加預算

因應中東局勢，日本政府今天在臨時內閣會議上通過今年度總預算追加預算案，總計達3兆1135億日圓（約新台幣6200億元），並已送交國會審議，預計於5日正式通過。

日本放送協會（NHK）、「朝日新聞」與「讀賣新聞」報導，其中2.5兆日圓（約新台幣5000億元）將編列為中東局勢等對應預備費，用於因應能源價格高漲等對經濟造成影響，佔總額的8成之多。

另編列約5135億日圓不限定用途的一般預備費。為支援使用液化石油氣（LPG）家庭等用途，政府也編列約1000億日圓的「重點支援地方交付金」。

財源將透過2026年度赤字國債全額籌措。不過，考量稅外收入增加等因素，2025年度原定發行的赤字國債約減少3兆日圓，因此兩年度合計後，整體國債發行總額預計維持不變。

日本內閣官房長官木原稔在記者會上表示：「在中東局勢不明朗的情況下，為了不讓國民的生活與經濟活動產生不便，並在有需要時能及時因應，從風險最小化的觀點來看，這次編列是為了在資金方面做好萬全的準備。」

至於財源，木原稔則補充說：「雖然會全額舉債籌措，但透過在整體國債預計發行額當中調整，預計可以在不增加市場上發行總額的情況下進行因應，因此期望能在不對國債市場造成影響的情況下執行。我們將竭盡全力讓預算案早點通過。」

不過路透社分析指出，日本政府在年初編列首度總預算時，才剛宣示基礎財政收支將順利轉虧為盈；不料隨著這筆追加預算案出爐，基礎財政收支將再度淪為赤字。

此外，中東衝突何時落幕仍遙遙無期，未來不排除歲出壓力還會持續飆升。市場若是因此對高市內閣的財政紀律再度產生疑慮，恐將進一步推升日本公債殖利率，引發連鎖經濟效應。