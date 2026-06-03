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中東戰爭推升能源成本 歐銀調降歐洲經濟展望

中央社／ 倫敦3日綜合外電報導
歐洲復興開發銀行（EBRD）今天下修經濟成長預測，指出中東戰爭引發能源價格衝擊對歐洲的負面影響明顯大於美國。圖／路透社
歐洲復興開發銀行（EBRD）今天下修經濟成長預測，指出中東戰爭引發能源價格衝擊對歐洲的負面影響明顯大於美國。圖／路透社

歐洲復興開發銀行（EBRD）今天下修經濟成長預測，指出中東戰爭引發能源價格衝擊對歐洲的負面影響明顯大於美國

法新社報導，總部位於倫敦的歐洲復興開發銀行指出，歐洲天然氣價格是美國天然氣價格的5倍，而且差距還在擴大，電力價格也遠高於美國。

歐洲復興開發銀行表示，歐洲相較美國更依賴碳氫化合物進口，因此更易受到能源價格波動影響。

歐洲復興開發銀行在報告中預測，其業務涵蓋地區的國內生產毛額（GDP）成長率將從2025年的3.4%放緩至今年的3.1%，較2月預測下修0.5個百分點。

歐洲復興開發銀行首席經濟學家賈沃西克（Beata Javorcik）聲明指出，中東衝突對原已面臨製造業疲弱與財政壓力的地區帶來新的衝擊，能源成本上漲正在削弱競爭力、推升通膨並收緊財政空間。

歐洲復興開發銀行表示，成長預測下調幅度最大的是地中海東南岸地區，包括埃及、伊拉克、約旦與黎巴嫩。

根據預測，黎巴嫩經濟今年將萎縮2%，與2月預期成長4%形成明顯對比，若局勢恢復和平，明年可望出現反彈。

中東 歐洲 倫敦 美國

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