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微軟發表新一代量子晶片Majorana 2 可靠性提升千倍
微軟今天在舊金山舉行Microsoft Build 2026開發者大會，發表最新拓樸量子晶片Majorana 2，透過前瞻研發平台Microsoft Discovery的代理式人工智慧（Agentic AI）協助完成開發，採用新一代材料堆疊設計，並將量子位元（Qubits）的可靠性提升至前一代的1000倍。
伴隨此項進展，微軟預期將在2029年底前實現具備商業價值、可擴展量子電腦的目標，較原先規劃時程縮短一半。這樣的電腦將能解決目前在全球健康、糧食供應、永續發展與能源生產等領域中難以克服的複雜問題。
微軟發布新聞稿指出，透過近期專為加速科學研究流程與協作而設計的Agentic AI最新進展，微軟量子團隊正在突破長期限制，將量子運算應用於實際場景的關鍵挑戰，包括可靠性、速度與規模。例如，新晶片的量子位元能維持其量子態的時間比第一代延長1000倍，從而實現更可靠的運算。
其他常見方法通常以微秒衡量量子位元的「壽命」，而Majorana 2提供平均20秒的量子位元壽命，部分情況甚至可長達1分鐘。微軟表示，這樣的突破大約相當於手機續航力從原本的一天耗盡，大幅提升至充電一次就能使用近3年。
微軟也宣布前瞻研發平台Microsoft Discovery全面開放使用，整合專為科學研究與開發設計的專用AI代理人（Agent）、可驅動研究與推理工作流程的DiscoveryEngine，以及企業級的安全、治理與透明度，讓客戶得以部署由AI代理人組成的團隊，並在人類的專業引導下加速科學探索的進程。
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