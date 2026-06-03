快訊

王世堅建議「找鄭麗君任沈伯洋副市長衝票」 賴總統當場瞪大眼

艾司摩爾在台大舉招募千人！碩畢年薪兩百萬 員工平均年薪曝光

影／伊朗飛彈擊中科威特機場！多人受傷、航班停飛 爆炸火光畫面曝

聽新聞
0:00 / 0:00

微軟發表新一代量子晶片Majorana 2 可靠性提升千倍

中央社／ 台北3日電
微軟今天在舊金山舉行Microsoft Build 2026開發者大會，發表最新拓樸量子晶片Majorana 2。圖／路透社
微軟今天在舊金山舉行Microsoft Build 2026開發者大會，發表最新拓樸量子晶片Majorana 2。圖／路透社

微軟今天在舊金山舉行Microsoft Build 2026開發者大會，發表最新拓樸量子晶片Majorana 2，透過前瞻研發平台Microsoft Discovery的代理式人工智慧（Agentic AI）協助完成開發，採用新一代材料堆疊設計，並將量子位元（Qubits）的可靠性提升至前一代的1000倍。

伴隨此項進展，微軟預期將在2029年底前實現具備商業價值、可擴展量子電腦的目標，較原先規劃時程縮短一半。這樣的電腦將能解決目前在全球健康、糧食供應、永續發展與能源生產等領域中難以克服的複雜問題。

微軟發布新聞稿指出，透過近期專為加速科學研究流程與協作而設計的Agentic AI最新進展，微軟量子團隊正在突破長期限制，將量子運算應用於實際場景的關鍵挑戰，包括可靠性、速度與規模。例如，新晶片的量子位元能維持其量子態的時間比第一代延長1000倍，從而實現更可靠的運算。

其他常見方法通常以微秒衡量量子位元的「壽命」，而Majorana 2提供平均20秒的量子位元壽命，部分情況甚至可長達1分鐘。微軟表示，這樣的突破大約相當於手機續航力從原本的一天耗盡，大幅提升至充電一次就能使用近3年。

微軟也宣布前瞻研發平台Microsoft Discovery全面開放使用，整合專為科學研究與開發設計的專用AI代理人（Agent）、可驅動研究與推理工作流程的DiscoveryEngine，以及企業級的安全、治理與透明度，讓客戶得以部署由AI代理人組成的團隊，並在人類的專業引導下加速科學探索的進程。

微軟3日在舊金山舉行Microsoft Build 2026開發者大會，發表最新拓樸量子晶片Majorana 2，透過前瞻研發平台Microsoft Discovery的代理式人工智慧（Agentic AI）協助完成開發。微軟提供／中央社
微軟3日在舊金山舉行Microsoft Build 2026開發者大會，發表最新拓樸量子晶片Majorana 2，透過前瞻研發平台Microsoft Discovery的代理式人工智慧（Agentic AI）協助完成開發。微軟提供／中央社

微軟 舊金山

延伸閱讀

從Surface到Solara 微軟開發大會發表一系列AI軟硬體 全面轉進AI代理

微軟發布七款新AI模型力追Anthropic 宣示企業應用自主研發

Vera Rubin全面量產、RTX Spark重塑PC定義 NVIDIA如何佈局無所不在的「代理AI」時代？

輝達揭AI PC新時代 黃仁勳秀N1X：世界最驚人晶片

相關新聞

整理包／美301勞動強迫調查提議對台加稅10%「日韓課更重」 關鍵QA看這

美國貿易代表署（USTR）發布針對強迫勞動議題的301條款調查結果，提議對台灣等14個經濟體加徵10%關稅，其餘46個經濟體加徵12.5%關稅，箇中差異在於，是否已實施、或在各自對等貿易協定（ART）做出與強迫勞動產品進口禁令的相關承諾。

外資今年以來對最夯韓台股轉為賣超 轉而擁抱日股

人工智慧（AI）浪潮席捲全球，帶動南韓和台灣今年成為亞洲表現最亮眼的兩個股市。但對外資而言，亞洲最具吸引力的投資去處卻在日本。

韓媒點名台灣3大巨人改變全球科技業！讚黃仁勳「半導體業拿破崙」

隨著輝達執行長黃仁勳即將訪問南韓，當地媒體也將目光投向全球半導體產業背後的關鍵推手。從輝達執行長黃仁勳到超微執行長蘇姿丰，再到台積電創辦人張忠謀，韓媒盛讚這些與台灣有深厚淵源的「半導體巨人」，不僅主導全球AI競賽，更深刻改變半導體產業發展方向。

馬斯克超狂身家曝光！財富超越125國GDP 美國家庭得工作1100萬年

世界首富馬斯克旗下的火箭與衛星公司太空探索科技公司（SpaceX）傳出計畫進行首次公開發行股票（IPO），讓馬斯克可望成為全球首位兆億富豪。馬斯克究竟多有錢？他目前身家約9700億美元（約30.7兆台幣），大多為股票；若從他1995年創立第一家公司算起，31年來累積的財富，相當於每分鐘賺進5.9萬美元，約188萬台幣。

中東戰爭推升能源成本 歐銀調降歐洲經濟展望

歐洲復興開發銀行（EBRD）今天下修經濟成長預測，指出中東戰爭引發能源價格衝擊對歐洲的負面影響明顯大於美國

微軟發表新一代量子晶片Majorana 2 可靠性提升千倍

微軟今天在舊金山舉行Microsoft Build 2026開發者大會，發表最新拓樸量子晶片Majorana 2，透過前...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。