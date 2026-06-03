微軟發表新一代量子晶片Majorana 2 可靠性提升千倍

微軟今天在舊金山舉行Microsoft Build 2026開發者大會，發表最新拓樸量子晶片Majorana 2，透過前瞻研發平台Microsoft Discovery的代理式人工智慧（Agentic AI）協助完成開發，採用新一代材料堆疊設計，並將量子位元（Qubits）的可靠性提升至前一代的1000倍。

伴隨此項進展，微軟預期將在2029年底前實現具備商業價值、可擴展量子電腦的目標，較原先規劃時程縮短一半。這樣的電腦將能解決目前在全球健康、糧食供應、永續發展與能源生產等領域中難以克服的複雜問題。

微軟發布新聞稿指出，透過近期專為加速科學研究流程與協作而設計的Agentic AI最新進展，微軟量子團隊正在突破長期限制，將量子運算應用於實際場景的關鍵挑戰，包括可靠性、速度與規模。例如，新晶片的量子位元能維持其量子態的時間比第一代延長1000倍，從而實現更可靠的運算。

其他常見方法通常以微秒衡量量子位元的「壽命」，而Majorana 2提供平均20秒的量子位元壽命，部分情況甚至可長達1分鐘。微軟表示，這樣的突破大約相當於手機續航力從原本的一天耗盡，大幅提升至充電一次就能使用近3年。