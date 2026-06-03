整理包／美301勞動強迫調查提議對台加稅10%「日韓課更重」 關鍵QA看這

美國貿易代表署（USTR）發布針對強迫勞動議題的301條款調查結果，提議對台灣等14個經濟體加徵10%關稅，其餘46個經濟體加徵12.5%關稅，箇中差異在於，是否已實施、或在各自互惠貿易協定（ART）做出與強迫勞動產品進口禁令的相關承諾。

●USTR提議加徵10%關稅的經濟體有誰？

根據USTR的報告，USTR提議針對以下經濟體加徵10%關稅：

－加拿大、歐盟、印尼、墨西哥、巴基斯坦、厄瓜多等已實施強迫勞動產品進口禁令的經濟體

－台灣、阿根廷、孟加拉、柬埔寨、厄瓜多、薩爾瓦多、瓜地馬拉、印尼、馬來西亞等已在各自互惠貿易協定（ART）做出強迫勞動產品進口禁令承諾的經濟體

－已避免進口部分強迫勞動產品的英國

由於報告所列名單中，印尼與厄瓜多重複，因此加總共14個經濟體。

●USTR提議加徵12.5%關稅的經濟體有誰？

USTR提議，除了上述所列經濟體，對「所有其他」遭調查經濟體加徵12.5%關稅。

由於USTR這次共調查60個經濟體，因此遭加徵12.5%關稅的經濟體數量共46個，主要經濟體包含：

－亞太：中國大陸、香港、日本、南韓、印度、新加坡、越南、泰國、菲律賓、以色列、澳洲、紐西蘭等。

－歐洲：瑞士、挪威、俄羅淤；土耳其等。

－非洲：南非、埃及、奈及利亞等。

－拉美：巴西、智利、祕魯、烏拉圭等。

●調查結果是什麼？

USTR在啟動調查後，向各國索取書面回應，並與各國磋商，以了解遭調查經濟體是否維持、或正在制定強迫勞動進口產品的禁令、這類進口禁令是否已有效實施、這些經濟體未能建立並有效執行強迫勞動產品進口禁令的不合理程度等議題。

USTR已和台灣、南韓、越南、日本、印尼、印度、挪威、菲律賓、新加坡、南非等46個經濟體磋商，但中國大陸等其他政府都未接受USTR的磋商要求、或未能參與，之後根據在機密的政府對政府磋商、公眾意見、公眾聽證會證詞、顧問委員會的機密建議等資訊，製作《未能實施並有效執行強迫勞動商品進口之相關各方經濟體行動、政策及行為》的全面報告。

報告把被調查的經濟體分為兩個群體：

－54個經濟體未能實施並有效執行強迫勞動產品的進口禁令：台灣、南韓、日本、泰國、挪威、中國大陸、香港、印度、英國、菲律賓等。

－六個經濟體，則未能有效執行強迫勞動產品的進口禁令：加拿大、歐盟、印尼、墨西哥、厄瓜多及巴基斯坦。

●有豁免機制嗎？

USTR提議豁免目前正遭課徵232條款關稅的產品、可能導致美國國內供應難以取得的原物料、可能干擾全球經濟的產品、以及美國國內無法種植或生產出足夠數量的產品，還有書籍等資訊材料、捐贈品和隨身行李等。

USTR也提議設立一項紡織品機制，允許來自特定經濟體的進口特定數量服裝和紡織品，能適用於較低的301條款關稅稅率。美國貿易代表辦公室針對調查所提出的行動徵求公眾意見，並將針對提案內容舉行公開聽證會。

●接下來呢？

USTR針對針對這些調查結果徵詢公眾意見，關鍵日期包括：

－6月22日：提交出席聽證會申請與證詞摘要的期限。

－7月6日：提交書面評論的期限。

－7月7日：301條款委員會召開公共聽證會的日期。

－聽證會最後一天的五天後：提交聽證會後反駁評論。