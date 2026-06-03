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外資今年以來對最夯韓台股轉為賣超 轉而擁抱日股

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日經225指數今天收盤大漲2.9%，再創歷史新高。美聯社
日經225指數今天收盤大漲2.9%，再創歷史新高。美聯社

人工智慧（AI）浪潮席捲全球，帶動南韓和台灣今年成為亞洲表現最亮眼的兩個股市。但對外資而言，亞洲最具吸引力的投資去處卻在日本。

彭博彙整的數據顯示，外資今年已賣超韓股近 700 億美元，流向台灣股市的資金也賣超。相較之下，截至 5 月 22 日，外資買超日股卻高達736 億美元。

根據美國銀行5月8日至14日進行的基金經理人調查，日本也躍居受訪者最青睞的亞洲股市。

這種差異反映全球投資人日漸偏好日股的結構性優勢，包括市場深度、多樣性，以及日本官方推動的公司治理改革。外資撤出韓台，也讓外界對這波集中在少數晶片製造商、且大量財務槓桿積累而加速的AI 飆漲行情，能否持續下去，再度心生疑慮。

新加坡避險基金 GAO Capital 執行長 Chauwei Yak 說：「日本終究是亞洲最適合投資的市場，規模更大，也更多元。即使南韓市場表現更亮眼，那裡說穿了就是兩檔股票的天下。」

她指的是三星電子和 SK 海力士，光這兩家公司就占了南韓Kospi指數權重的一半以上。台積電（2330）一家則占了台股加權指數近 42% 的權重。

相較之下，日本東證指數（Topix）權重分布相當分散，其前三大成分股三菱日聯金融集團、軟銀集團和豐田汽車各占權重僅 3% 左右。

日股今年表現亮眼的族群，除了金融股之外，受惠於 AI 交易題材擴散，科技股同樣表現強勁。太陽誘電和村田製作所等指標企業表現尤其突出。這兩家公司壟斷了AI資料中心建設所需關鍵零組件的供貨，近一個月股價雙雙上漲至少一倍。

巴克萊全球研究部主席拉賈迪亞（Ajay Rajadhyaksha）發布報告說：「南韓是記憶體交易，台灣是晶圓代工交易，日本是經濟交易，AI只是額外的加分。若記憶體景氣周期轉向，這樣差別，到時候就分出高下了。」

相較於韓股由槓桿驅動的劇烈震盪，日股因市場結構更為多元，展現出較佳的穩定性。外資持續賣超之際，南韓愛好風險、善變的散戶投資人大舉進場承接。

當然，也有人認為全球 AI 投資熱潮遠未結束，可能為南韓和台灣的晶片業者帶來進一步上漲空間。此外，外資目前的賣超或許只是在強勁漲勢後獲利了結，而非轉向看空。對南韓而言，仍然偏低的價位仍具備一定的吸引力。

Financiere de l'Echiquier 投資組合經理人內特（Kevin Net）說：「我看好日本。我認為日本不僅能提供和南韓、台灣不相上市的 AI 部位，還具備結構性公司改革的題材。」他並說：「市場對台灣和南韓股市確實存在錯失恐懼（FOMO），因此你必須留在場內。但從中長期來看，我顯然對加碼日本更放心。」

外資今年以來在韓台股轉為賣超。/擷自彭博
外資今年以來在韓台股轉為賣超。/擷自彭博

日股 外資 台股

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