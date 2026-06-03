馬斯克超狂身家曝光！財富超越125國GDP 美國家庭得工作1100萬年

世界首富馬斯克旗下的火箭與衛星公司太空探索科技公司（SpaceX）傳出計畫進行首次公開發行股票（IPO），讓馬斯克可望成為全球首位兆億富豪。馬斯克究竟多有錢？他目前身家約9700億美元（約30.7兆台幣），大多為股票；若從他1995年創立第一家公司算起，31年來累積的財富，相當於每分鐘賺進5.9萬美元，約188萬台幣。

華爾街日報報導，首富馬斯克的身家狠甩其他科技巨擘，超過亞馬遜創辦人貝佐斯、甲骨文創辦人艾里森與Meta執行長祖克柏的資產加總，這三人的資產依序約為2760億美元（約8.7兆台幣）、2430億美元（約7.6兆台幣）與2190億美元（約6.9兆台幣）。

報導統計，以馬斯克目前約9700億美元身家計算，他平均每分鐘增加約5萬9492美元、每小時約360萬美元（約1.1億台幣）、每天約8570萬美元（約27.1億台幣）、每周約6.02億美元（約190億台幣）、每月約26億美元（約823億台幣），每年則高達313億美元（約9915億台幣）。

若以2024年美國家庭中位數年收入8萬3730美元（約265萬台幣）計算，一個美國家庭必須工作超過1100萬年，才可能賺到馬斯克目前的財富。

馬斯克的身家也足以買下240萬棟美國住宅或超過1萬架Gulfstream G700私人飛機，並支付所有飛機5年燃料等營運成本；也能買下全部32支NFL球隊與所有NBA球隊後，仍剩下超過5000億美元。

馬斯克的淨資產相當於目前美國GDP約3%。若以財富占美國GDP的比例計算，馬斯克已超越長期被視為美國史上最富有企業家的洛克斐勒。洛克斐勒1937年累積約14億美元財富，約占當時美國GDP的1.5%。

馬斯克的身家也已超過全球125個國家一年的GDP，包括挪威、泰國、阿根廷和南非。

哲學家兼經濟學家羅賓斯（Ingrid Robeyns）曾寫道，全球最富有人士的財富暴增到一般人幾乎難以理解。她最近估算，若馬斯克每周工作70小時、不休假，一直工作到75歲，他職涯中每小時將賺進約420萬美元。

路透2日引述兩名知情人士稱，SpaceX的IPO預計以每股135美元出售超過5.5億股，目標籌資高達750億美元。