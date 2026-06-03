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中國車企進駐歐洲工廠 德專家示警：猶如特洛伊木馬

中央社／ 柏林2日專電

德媒報導，中國車企正透過與歐洲車廠合作，利用歐洲閒置工廠生產車輛進入歐洲市場。德國專家警告，此舉雖可暫時緩解歐洲車廠產能過剩問題，長期卻可能讓中國競爭對手在歐洲站穩腳步，猶如「特洛伊木馬」。

歐盟去年對中國電動車祭出最高45%懲罰性關稅，試圖遏止中國車廠憑藉政府補貼擴大歐洲市占率。然而中國汽車品牌正透過與歐洲車廠合作、在當地生產車輛的方式，開闢另一條進入歐洲市場的路徑。

德國產經媒體商報（Handelsblatt）報導，包括零跑（Leapmotor）、東風（Dongfeng）及奇瑞（Chery）等中國車企，正加速與歐洲汽車製造商合作，利用現有工廠生產車輛，以降低關稅帶來的成本壓力，同時更貼近歐洲市場。

以斯特蘭蒂斯（Stellantis）規劃在西班牙馬德里工廠生產的新款歐寶休旅車為例，車輛核心技術將來自中國零跑汽車，包括動力系統、電池與軟體平台；歐洲工程師則主要負責外觀設計、座椅及底盤調校等工作。

除了斯特蘭蒂斯外，福斯汽車（Volkswagen）管理層近年也曾討論開放德國工廠與中國夥伴共同生產的可能性。商報指出，福斯在2024年勞資談判期間，曾與中國國營車企上汽集團（SAIC）討論利用德國工廠產能的合作方案，但最終未能成案。

商報分析，歐洲車廠與中國車企合作的主要考量，在於提高工廠利用率、降低固定成本並保住就業機會。根據美國銀行（BoA）資料，歐洲部分車廠目前面臨產能利用率不足問題，其中斯特蘭蒂斯在歐盟工廠的產能利用率僅約51%，遠低於汽車產業約70%的平均水準。

另一方面，對中國車企而言，歐洲市場的重要性正快速提升。中國本土汽車市場正陷入激烈價格競爭，加上政府補貼逐步退場，需求成長放緩；相較之下，部分車款在歐洲售價可達中國市場的兩倍，已成為中國車企最重要的海外市場。

商報認為，歐洲車廠產能過剩與中國車企積極擴張海外市場，正促成雙方形成新的合作關係，然而這種合作是否能長期維持平衡，仍存在不確定性。

德國投資機構Deka Investment專家施派希（IngoSpeich）即警告，歐洲車廠短期內或許能藉由與中國車企合作緩解產能過剩問題，但長期而言等於把競爭對手帶進自己的工廠。

施派希說，對歐洲汽車產業而言，這種模式有如「特洛伊木馬」，歐洲車廠恐正利用自己的工廠、供應鏈與市場管道，持續培養自己最強大的競爭對手。

歐洲 歐盟 德國 中國

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