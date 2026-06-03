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Fed主席華許預告「新氣象」 起用保守派外部顧問催動體制改革

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國聯準會（Fed）新任主席華許（Kevin Warsh）。路透
美國聯準會（Fed）新任主席華許（Kevin Warsh）。路透

美國聯準會（Fed）新任主席華許（Kevin Warsh）上任後，已向超過2萬名員工預告將會帶來「新氣象」，並已聘請兩位保守派的經濟政策研究員，作為他的臨時顧問，包括保守派政策藍圖「2025計畫」（Project 2025）的Fed章節作者文富瑞（Paul Winfree）。

綜合彭博資訊、CNBC及華爾街日報等媒體的報導，華許已聘請文富瑞和史丹福大學智庫胡佛研究所研究員海爾（Daniel Heil），為他的臨時外部顧問這兩人將以臨時約聘人員的身分，支持華許進行政策分析與規劃特別的計畫。華許還沒公布其他正職人事案。

在華許之前的Fed主席，也曾在上任後，任命一到兩位資深政策顧問，但這些顧問大多是由Fed內部擢升、或延攬曾在Fed擔任幕僚、擁有貨幣政策歷練的人選，而文富瑞和海爾都未曾在Fed工作過。曾任Fed理事的華許，已自我定位為從內部人轉為批評者的角色，承諾推動Fed的體制改革。

華許的人事布局受密切關注，畢竟他廣泛的顧問網路包括許多知名人士，例如前國務卿萊斯、投資人朱肯米勒及雪佛龍執行長沃斯，這三人都出席華許5月在白宮的宣誓就職場合。

文富瑞在美國總統川普第一任期間，在白宮國內政策委員會任職，也在保守派智庫傳統基金會2024年大選前所制訂政策藍圖「2025計畫」中，被列為Fed章節的作者，提議激進改革Fed，包括提案調整Fed的政策目標，消弭追求充分就業、轉而支持抑制通膨的單一目標，並支持大幅縮減Fed規模6.7億美元的資產組合，也要限制Fed在金融危機期間擔任最後放款人的角色，最終要廢止連當政府在管制整體貨幣供給的角色。

不過，這份報告的聲明也指稱，這些構想不該被歸於單一個人，而是綜合作者群的看法。文富瑞稍後也和「2025計畫」Fed章節的較激進提案保持距離，最近的發言比較節制，2024年說「我確實認為應該改革Fed」，「但我不會形容這是要核爆Fed」。

他去年發表的研究也發現，Fed購債措施始終未帶動長期的貿易赤字，和保守派對Fed的普遍批評相左。他去年在華盛頓郵報的投書評論警告，川普政府擁抱加密貨幣，可能會擴大類似2008-2009房市危機期間的泡沫，最終迫使Fed進行自身拒絕不了的紓困。

文富瑞2023年創立聚焦於財政政策的親川普智庫「經濟政策創新中心」（EPIC），而EPIC上周宣布正結束運作。

海爾則在胡佛研究所和華許共事過，也曾是佛州前州長傑布‧布希（Jeb Bush）競選2016年總統期間的經濟政策顧問，最近的文章聚焦於降低聯邦醫療保健支出與社會福利的成本。

另據路透報導，華許2日發出內部備忘錄給Fed超過2萬名員工，承諾將遵循「Fed的最佳傳統」，「我們的最高優先將是從事正確的政策，以服務我們的職責和國家利益，我們將確保營造能夠支持員工發揮最佳才能的環境」。

他說，「我們在找到更佳的替代選項時，將不會仰賴過去的做法」，「我期待能在未來幾季，共同對Fed的策略、政策及運作，進行開誠布公而思緒清晰的討論」。

華許表示，「Fed開啟新篇章，正值我們國家的重要時期，新科技和新的商業模式正以前所未有的速度出現」，「我對於我們能共同取得的成就，感到無比樂觀」。

華許 Fed 華爾街日報

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