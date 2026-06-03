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ChatGPT用戶破10億大關！創史上最快紀錄 Claude年增640%飛速追趕
根據市場情報公司Sensor Tower的估計，OpenAI推出的AI聊天機器人ChatGPT，全球每月活躍用戶數已於今年5月突破10億大關，成為史上最快達成這項里程碑的應用程式。
ChatGPT達此成就的時間，距推出僅約3年，速度超越Google Maps、TikTok、Instagram及YouTube等知名應用程式。
此時正值OpenAI與Anthropic為生成式AI市場主導地位展開日益激烈的競爭。雙方近期同步朝IPO邁進。
Sensor Tower的數據顯示，Anthropic旗下Claude正快速追趕ChatGPT。Claude今年第2季迄今有5,600萬全球月活躍用戶，年增率約640%，遠高於ChatGPT同期的62%增幅。
Sensor Tower還發現，Claude已開始分食ChatGPT的使用時間。今年第1季安裝Claude的美國ChatGPT用戶，在安裝後一個月內，使用ChatGPT的時間較過去8個月平均水準減少約5%。
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